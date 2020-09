Is Katie Holmes al getrouwd met haar nieuwe ‘louche’ vriend? JVE

24 september 2020

15u00 0 Celebrities Het liefdesleven van Katie Holmes (41) is op z’n minst een hobbelig parcours te noemen. Na een heftige relatiebreuk met acteur Tom Cruise (58) en een jarenlange verdoken relatie met Jamie Foxx (52) lijkt ze nu eindelijk de liefde gevonden te hebben bij chef Emilio Vitolo (33). En volgens haar fans hangen daar ook al trouwplannen in de lucht.

Zou de Hollywoodster nu al in het huwelijksbootje stappen? Katies volgers zijn er in ieder geval rotsvast van overtuigd. Op een foto die ze onlangs op Instagram deelde zit Katie in een lang wit kleed - dat verdacht veel wegheeft van een trouwjurk - aan het water. “Het ziet eruit als een bruidsjurk”, luidde het eensgezind in de commentaren. En ook: “dit is een vintage trouwjurk, mooi”. De ‘Dawson’s Creek’-actrice zelf lichtte wel geen tipje van de sluier op: het blijft voorlopig dus bij speculatie.

Acterende chefkok

Deze keer viel Katie niet voor de charmes van een Hollywoodster, maar wel van een Italiaans-Peruviaanse chefkok. Toch is Emilio Vitolo geen compleet onbekend en onbesproken figuur. Haar nieuwe lover runt met zijn vader, Emilio Vitolo Senior, het Italiaanse restaurant ‘Emilio’s Ballato’ in de New Yorkse wijk Soho. Zijn cliënteel bestaat niet uit de minsten: onder meer Rihanna, Barack Obama en Bradley Cooper komen er geregeld over de vloer. “Ik engageer me zeven dagen op zeven voor de zaak. Als je een restaurant wil runnen, moet je altijd aanwezig zijn”, vertelde hij eerder in een interview.

Daarnaast is Emilio ook - ondanks zijn drukke job - af en toe te zien op de filmset; hij had al gastrollen in verschillende tv-series en films. Binnenkort is hij te zien in ‘The Birthday Cake’, naast sterren als Val Kilmer en Ewan McGregor.

Met zijn Italiaanse looks en boeiende bezigheden lijkt Emilio de perfecte partner, maar toch stellen sommigen zich wat vraagtekens bij de man. De 33-jarige kok vormde tot enkele weken geleden nog een koppel met een New Yorkse designer, Rachel (24). Meer zelfs: op het moment dat hij met Katie aan het daten was, was hij nog verloofd met haar. Toen hij merkte dat hij gefotografeerd werd met de actrice - en dat dat in de pers zou uitlekken - liet hij Rachel per sms weten dat hun tweejarige relatie voorbij was. “Emilio is een bedrieger. Hij en Rachel hadden zelfs concrete huwelijksplannen”, vertelt een vriend van Emilio’s ex.

Twee handen op één buik

Hopelijk kunnen Katie en Emilio met een schone lei beginnen, want dat heeft de actrice verdiend. Een nieuwe portie drama is wel het laatste wat ze kan gebruiken. In 2012 brak Holmes met Tom Cruise na een vijfjarige relatie, omdat ze steeds banger werd van de Scientology-sekte waartoe hij behoort. Die scheiding bracht heel wat miserie met zich mee: zo mocht Katie bijvoorbeeld vijf jaar lang niet in het openbaar daten om te vermijden dat Tom in verlegenheid werd gebracht. Haar relatie met Jamie Foxx - die na vijf jaar ook afsprong - was er dus één onder de radar. De enige constante in haar leven lijkt haar dochter Suri (14), met wie Katie een heel goede band heeft.

In mei bracht de actrice enige tijd door in de staat waar ze opgroeide, Ohio, maar de afgelopen maanden hield ze zich schuil in haar nieuwe thuisstad New York met haar tienerdochter. Het meisje ziet haar vader, Tom Cruise, nooit meer. Toen Katie het hoederecht kreeg over hun dochter - en de acteur slechts bezoekrecht - verbrak hij alle contact. Mama Holmes vertelde onlangs in een uitzonderlijk interview dat Suri ondanks alles een sterke persoonlijkheid heeft. “Ze kwam erg sterk uit de scheiding van mij en Tom. Ze is altijd al een sterke persoonlijkheid geweest. Ze stelt haar doelen en werkt heel hard tot ze erin slaagt. Ze is zeer gefocust en een harde werker”, vertelde ze toen.

