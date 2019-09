Is Jennifer Lawrence stiekem getrouwd? Bezoek aan rechtbank wakkert het gerucht aan Redactie

17 september 2019

12u01

Bron: AD 0 Celebrities Met een bezoekje aan een rechtbank in New York hebben Jennifer Lawrence en haar verloofde Cooke Maroney de geruchtenmachine over een huwelijk aangezwengeld. Volgens verschillende Amerikaanse media is het stel maandag getrouwd.

In een inmiddels verwijderde tweet vertelde een bezoeker van de rechtbank, waar in de VS ook huwelijken worden afgehandeld, dat ze Jennifer er had gespot. “Kom je je huwelijkspapieren ophalen, loopt Jennifer Lawrence voorbij om te trouwen’’, aldus de stadgenoot van de actrice.

De New York Post publiceerde wat later ook beelden waarop Jennifer en Cooke de rechtbank verlaten met een stapeltje documenten in hun handen. Ze zouden in het gezelschap zijn geweest van twee veiligheidsmensen, een fotograaf en een vriend.

De twee werden vorig jaar voor het eerst samen gezien. In februari bevestigde de woordvoerder van de Oscarwinnares dat ze verloofd was met Cooke, die eigenaar is van een galerie in New York.