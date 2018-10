Is het een winkelcentrum? Een parkeergarage? Nee, het is de monstervilla van Chris Hemsworth: "Walgelijk dat ik zo rijk ben" MVO

04 oktober 2018

09u31 2 Celebrities Chris Hemsworth (35) is de laatste dagen het slachtoffer van spot op sociale media. In een interview verklaarde hij namelijk dat hij het "walgelijk" vindt dat hij zo rijk is, maar ondertussen bouwt hij wel rustig verder aan zijn gigantische villa.

Is het een winkelcentrum? Is het een parkeergarage? Nee, het is de nieuwe monstervilla van Chris Hemworth. De 'Avengers'-acteur trekt binnenkort in het pand met hallucinante proporties, samen met zijn vrouw, Elsa Pataky, en hun kinderen, India, Sasha and Tristan. Het wordt zonder twijfel één van de grootste villa's die ooit door een celeb zijn neergezet. Buurtbewoners dachten eerst dat het om de bouw van een groot winkel-, sport- of cultuurcentrum ging, maar niets is minder waar.

8 miljoen

"Hemsworths huis is net een Australische parkeergarage!" grapt iemand op Twitter. "Wat doe je zelfs met zoveel ruimte?" Het gebouw staat wel degelijk in Australië, in Byron Bay, tot daar klopt de vergelijking. Het pand heeft een geschat prijskaartje van 8 miljoen dollar, ofwel 7 miljoen euro.

Daarvoor krijgt Chris een zogenaamde 'infinity pool' op het dak, een fitness, een stoomkamer, nóg een groot zwembad, zes slaapkamers, een mediakamer, een game-kamer en een spa. De constructie is al bezig sinds 2016.

Een fort

Lokale bewoners zijn echter niet onder de indruk van het optrekje. "Het past totaal niet in de omgeving," klinkt het. "Het is meer een supermarkt dan een huis. Het lijkt wel een fort! Het verpest het hele uitzicht." Dat er nog zoveel andere celebs in de buurt zijn komen wonen de laatste jaren, vinden ze erg jammer. "We schrikken nergens meer van. We kunnen er toch niets aan doen..." Onder andere Miley Cyrus - de verloofde van Chris' jongere broertje Liam, Matt Damon, Naomi Watts en Olivia Newton-John zijn de beroemde toekomstige buren van de Hemsworhts.

Walgelijk

Maar waarom de grote controverse op sociale media? Wel, Chris deed zichzelf de das om in een recent interview, waarin hij verklaart dat zijn fortuin hem soms angst aanjaagt. "Ik ben opgegroeid zonder een rode cent. Ik weet nog dat ik in mijn tienerjaren spaarde voor een surfboard. Dat kostte 600 euro en ik heb er samen met mijn vader een jaar over gedaan om dat geld bij mekaar te krijgen. Nu is dat een habbekrats voor mij, en dat is vreemd. Ik vind het walgelijk dat ik zo rijk ben."

Hij gaat verder over de toekomst van zijn kinderen. "Ik wil niet dat mijn kinderen dat gevoel voor sparen mislopen, want hard werken om iets te krijgen voelt heel goed. Daar heb ik zelf veel lessen uit getrokken. Of dat ze zouden opgroeien en denken dat ze speciaal of béter zijn omdat hun ouders bekend zijn... Ik ga er alles aan doen om dat tegen te gaan." Behalve stoppen met de bouw van zijn toch wel héél speciale monstervilla, zo merken Twitter-gebruikers op.

Miljoenen verdienen

"Je vindt je rijkdom zo vreselijk, maar je bouwt wel een gigantisch huis? Nah, Chris, je trekt je er niets van aan," schrijft iemand.

Chris geeft zelf ook wel toe dat hij ging acteren omdat hij bang was om blut te zijn. "Toen ik opgroeide hadden we zo weinig dat ik constant bang was dat we er onderdoor zouden gaan. Dat wilde ik niet voor mijn toekomstige gezin. Ik wilde voor hen en voor mijn ouders kunnen zorgen, dus ja, ik wilde wel degelijk veel geld verdienen." Dat hij zó rijk zou worden, had niemand kunnen voorzien. De bankrekening van de acteur wordt geschat op 90 miljoen dollar, of 78 miljoen euro.

Hemsworth is volgend jaar te zien in de vierde 'Avengers'-film, die hem opnieuw enkele miljoenen zal opleveren.

Chris Hemsworth said he feels disgusted by his fame and fortune and wants his kids to be modest but this is the mansion he’s building in Byron Bay hahahaha. You don’t feel disgusted mate. pic.twitter.com/EpnLWz95Xn julia(@ juliayylien) link

Thor actor, Chris Hemsworth,and his wife, Elsa Pataky's mega mansion might still be under construction, yet many are likening it to a factory/shopping centre/hospital/airport.

The monolithic $8million family home's got people wondering if the couple want a fortress.

What say you? pic.twitter.com/X4J2XP2sUq YOUGETMOUTH.COM(@ yougetmouth) link

No it's not a new shopping centre, it's just Chris Hemsworth's Byron Bay mega-mansion https://t.co/EgDXkDY7ZU pic.twitter.com/RtvweWoo7c The Courier-Mail(@ couriermail) link

chris hemsworth realizes he doesn't have buy a fucking mega-(that word)-mansion and that he can donate 90 per cent of his $65M to the poor and still be rich, right? fuck off. https://t.co/hI9il1fnA4 pic.twitter.com/H0oWsz1fAn Soraya Roberts(@ SorayaRoberts) link

Like, we'll take some of your money if you don't want it, mate...https://t.co/NS4Pqsi1Is Metro Entertainment(@ Metro_Ents) link

I would happily make you feel less gross @chrishemsworth 👋🏾

I feel doubly gross for being at the polar opposite of the wealth scale 😭https://t.co/D5LlBj9FP9 FlipDatShhh(@ FlipDatShhh) link