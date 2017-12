Is er een verzoening tussen Katy Perry en Taylor Swift in de maak? MVO

07u05 0 Photo News/EPA Zullen Katy Perry en Taylor Swift zich verzoenen? Celebrities Katy Perry en Taylor Swift vechten onderling één van de bekendste celebrity-vetes in Hollywood uit. Of zo ging het toch de voorbije jaren. Vandaag zouden Taylor en Katy de strijdbijl eindelijk begraven hebben én zelfs samen een clip opnemen.

"De twee hebben het goedgemaakt toen ze allebei in Miami waren," klinkt het bij een insider. Het stopte blijkbaar ook niet bij een paar vriendelijke woorden. "Taylor was bezig met het opnemen van haar videoclip voor 'Endgame', en Katy was wel degelijk aanwezig voor een cameo."

In recente beelden die zijn opgedoken van de opnames, menen fans een achtergronddanseres te herkennen die lijkt op Katy Perry. Taylors video's staan bekend om hun symboliek, en aangezien hun vete begonnen is omdat Katy haar achtergronddansers zou hebben gestolen, zou het best kunnen dat Katy daarom als danser in de clip te zien is.

Daarnaast werd hun ruzie voornamelijk uitgevochten via muziek en boodschappen in hun videoclips. Het zou niet onlogisch zijn dat de vrouwen nu ook hun verzoening aankondigen met een clip. In het nummer 'End Game' zingt Taylor over haar 'grote reputatie' maar ook over haar 'grote vijanden'. Gezien Katy tot voor kort één van haar grootste 'vijanden' was, lijkt ook dat toepasselijk.

De zangeressen hebben nog niets bevestigd, dus voor uitsluitsel zal men moeten wachten op het resultaat.