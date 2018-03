Is er een verzoening tussen Justin Bieber en zijn ex Hailey Baldwin op komst? MVO

30 maart 2018

07u58

Bron: ANP 0 Celebrities Justin Bieber is samen met zijn ex Hailey Baldwin gezien bij een kerkdienst in Los Angeles. Volgens mede-kerkgangers was ook zijn vermeende nieuwe scharrel Baskin Champion aanwezig. Dit meldt E! Online.

Hoewel de relatie met Hailey puur vriendschappelijk zou zijn, lijkt er meer aan de hand te zijn tussen Justin en Baskin. De twee werden afgelopen maand meerdere malen samen gespot, onder andere bij een concert van de Britse zanger Craig David. Insiders meldden dat de hitzanger en Baskin 'het meer dan gezellig hadden met elkaar'. "Ze hebben veel lol, flirten erop los en lachen zich suf. Het lijkt een goede combinatie."

Het duo werd kort na de breuk van Justin en Selena Gomez voor het eerst samen gezien. Hoewel iedereen dacht dat 'Jelena' het dit keer zou redden, besloot het stel een pauze in te lassen, tot verdriet van hun vele fans wereldwijd. "Justin was van streek toen het wederom misging met Selena, maar hij hoopt nog steeds dat ze er samen uitkomen. Het was niet zijn keuze om uit elkaar te gaan, maar hij respecteert Selena's wensen. In de tussentijd focust hij zich op zijn werk, de kerk en zijn vrienden", aldus een bekende van 'The Biebs'.