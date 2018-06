Is dit Russell Crowe? 'Gladiator'-held is onherkenbaar veranderd TDS

13 juni 2018

10u59

Bron: Tv Familie 6 Celebrities Hoe ziet díe er nu uit? De verbijstering viel te lezen in de ogen van de stijlgevoelige Italianen die Russell Crowe (54) in Rome zagen arriveren. Hij was er voor een speciale screening van zijn hitfilm ‘Gladiator’, en nog wel in het befaamde Colosseum, waar een belangrijk deel van die film zich afspeelt. Dat lokte heel wat kijklustigen die allemaal een glimp van topacteur Russell wilden opvangen. Maar wat ze te zien kregen, zorgde dus voor teleurstelling. 

Dat Russell Crowe flink wat kilo’s is bijgekomen - hij weegt nu zo’n 130 kilo - is op zich geen verrassing. Maar nu ziet hij er ook nog eens behoorlijk onverzorgd uit. Met een wilde baard en ongewassen haren kunnen de Italianen hem niet anders omschrijven als ‘een vettig type’. Geen wonder dat slechts heel weinig mensen hem nog aanspreken voor een selfie. "Sorry, dit is de heldhaftige acteur Russell Crowe niet meer", aldus een aanwezige journalist. "Deze figuur lijkt in niets nog op die glansrijke Hollywoodster van enkele jaren geleden. Het is echt tragisch".

Strijd opgegeven

Russell heeft zelf al toegegeven dat zijn fysieke voorkomen hem stoort. "Ik moet maar naar lekker eten kijken, en er komen al kilo’s bij", bekende hij. "Ik doe moeite om af te vallen, maar ’t lukt me niet. Ik haat hoe ik eruitzie. Ik weet dat ik moet afslanken om weer kansen te krijgen in Hollywood. Maar de natuur werkt me tegen."