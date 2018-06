Is dit de nieuwe vriend van Jennifer Lawrence? SD

06 juni 2018

08u39

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Cupido heeft zijn pijlen gericht op Jennifer Lawrence (27). De 'Hunger Games'-actrice is volop aan het daten met Cooke Maroney, een 33-jarige kunstfanaat. Dat meldt Page Six.

Lawrence en Maroney zouden elkaar leren kennen hebben via een gemeenschappelijke vriendin van de actrice, zo meldt een bron aan Page Six. "De twee zijn sinds enkele weken een koppel, maar willen hun relatie voorlopig nog uit de schijnwerpers houden", klinkt het.

Cooke Maroney is directeur van Gladstone 64, een prestigieuze kunstgalerij in New York. De galerij stelde eerder al werken tentoon van Carroll Dunham, de vader van Lena Dunham.

Lawrence, de derde best betaalde actrice in Hollywood, doet er alles aan om haar privéleven af te schermen en praat zelden over haar liefdesleven. In 2015 vertelde de Oscarwinnares aan Vogue dat "niemand haar ooit mee uit vraagt". "Ik ben elke zaterdagavond eenzaam. Mannen zijn zo gemeen tegen mij." Verder onthulde ze nog dat ze iemand zocht die zich niet laat beïnvloeden door haar roem. "Ik wil zeker ooit trouwen, als ik de juiste persoon tegenkom. Ik zou er alles aan doen om het niet om zeep te helpen", klonk het.