Is deze rapper de nieuwe vriend van Rihanna? MVO

19 januari 2020

10u24

Bron: ANP 0 Celebrities Rihanna is dit weekend gespot met rapper A$AP Rocky. De twee ontmoetten elkaar achter de schermen van een benefietconcert in New York en konden het nog steeds goed met elkaar vinden.

Rihanna gaat momenteel weer als vrijgezel door het leven. Haar relatie met zakenman Hassan Jameel zou na bijna drie jaar voorbij zijn. Dat ze nu A$AP Rocky tegen het lijf loopt is voor Amerikaanse media reden om geruchten over een mogelijke romance tussen de twee weer nieuw leven in te blazen.

Sinds Rihanna en A$AP Rocky in 2013 samen een videoclip opnamen in Manhattan duiken met regelmaat verhalen op die suggereren dat de twee meer dan alleen vrienden zijn. Rihanna had eerder relaties met Drake en Chris Brown.