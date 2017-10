Is deze 22-jarige schoonheid de nieuwe vriendin van Mick Jagger (74)? 17u19

Bron: Mirror, Daily Mail, The Sun 1 Facebook/ap Noor Alfallah (22) zou de nieuwe vlam van Mick Jagger zijn. Celebrities De frontman van de Rolling Stones werd drie avonden na elkaar met dezelfde vrouw gespot in Parijs. En dat heeft de geruchtenmolen op gang gebracht. Britse media speculeren nu volop dat Mick Jagger een relatie met de 22-jarige Noor Alfhallah heeft.

Mick Jagger is in de Franse hoofdstad voor een reeks concerten in de U Arena. Niet geheel toevallig is de Amerikaanse filmproducer Noor Alfallah daar ook. Gisteren zagen paparazzi hoe Jagger in een auto stapte en dat de Amerikaanse socialite hem volgde. Noor woonde een van de drie concerten tijdens hun tournee No Filter. Ze zou ook gespot zijn tijdens een intiem diner met Jagger in La Stresa en een andere avond bracht ze met de crew van de band in Caviar Kaspia door. De dag na een van de concerten trok Jagger naar het hotel waar Noor logeerde.

Alfallah leeft nu in Beverly Hills, maar haar roots liggen in Koeweit. Haar Instagrampagina geeft een mooie inkijk in haar glamoureuze leventje. Zo poseert ze op social media in Monte Carlo en aan de arm van Charlie Sheen. Gemeenschappelijke vriend Brett Ratner zou de twee geïntroduceerd hebben. Een bron vertelde aan The Sun dat de crew in shock was door het bezoekje van Alfallah in Parijs. "Mick is nog steeds een charmante man, maar zelfs de band was verrast toen ze de jonge, mooie Noor zagen verschijnen in de Franse hoofdstad. Maar ze zijn allebei single en hebben veel plezier samen, dus niemand maakt er een probleem van."

Mick Jagger 74 is pictured with Noor Alfallah, 22https://t.co/chPlljeXor pic.twitter.com/u5TwCdLW2I ¿¿¿¿¿¿(@ GolrokhS) link