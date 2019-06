Is de moord op Tupac na 23 jaar opgelost? Voormalige detective beweert van wel SD

17 juni 2019

15u30

Bron: Metro UK 2 Celebrities Greg Kading, een voormalige detective bij de LAPD, beweert dat hij de moord op rapper Tupac Shakur uit 1996 heeft opgelost.

Tijdens een video-interview met Today Australië zegt Greg Kading dat hij weet wie rapper Tupac Shakur in 1996 vermoordde. De voormalige detective van de LAPD werkte tijdens zijn politiecarrière effectief aan de moord op de rapper. De schuld schuift hij nu in de schoenen van Orlando ‘Baby’ Anderson, een bendelid. “Anderson had eerder die avond gevochten met Tupac. Hij kwam terug en nam wraak met zijn bende. Deze moorden zijn echt niet zo mysterieus, ook al doen er heel wat samenzweringstheorieën de ronde over. Wanneer je gewoon de pure feiten bekijkt, is het eigenlijk heel eenvoudig.”

Kading zegt dat hij zijn theorieën voorgelegd heeft aan de families van Tupac en Christopher “Notorious B.I.G.” Wallace - wiens moord vaak aan die van Tupac gelinkt wordt. Hij laat weten dat beide families het met hem eens zijn. “Alle feiten en al het bewijsmateriaal wijzen op één ding. Dat erkennen ze ook. We hebben elkaar omhelsd en erkennen dat dit de doorslaggevende en definitieve waarheid is achter de moorden.”

Lange tijd werd gedacht dat Suge Knight, voormalige CEO van Death Row Records, Tupac had laten vermoorden omdat hij niet langer voor Death Row wilde werken. Daarna zou Knight Biggie hebben laten ombrengen om de aandacht van Tupac af te leiden. Die theorie bleek echter niet veel steek te houden. Bendelid Orlando Anderson was indertijd namelijk ook al de hoofdverdachte voor de moord op Tupac, maar bleef hardnekkig alles ontkennen. Hij werd nooit officieel van iets beschuldigd. In 1998 stierf Anderson in een bende-gerelateerde schietpartij. Niet iedereen gelooft trouwens dat Tupac effectief dood is: er gaan nog altijd stemmen op dat de rapper in leven zou zijn.