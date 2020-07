Is CEO van technologiebedrijf de mysterieuze echtgenoot van Ghislaine Maxwell? “Hij leek erg onder de indruk van haar” BDB

18 juli 2020

18u29

Bron: Telegraaf 0 Celebrities Britse media zijn het zeker: Ghislaine Maxwell (58) is getrouwd met de 43-jarige Scott Borgerson, de CEO van technologiebedrijf CargoMetrics. “Hij had enorm veel aanzien voor haar”, vertelt een bron in The Sun. De socialite, die een relatie had met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein (66) en als spilfiguur beschouwd wordt in z’n misbruiknetwerk, vertelde bij haar Britse media zijn het zeker: Ghislaine Maxwell (58) is getrouwd met de 43-jarige Scott Borgerson, de CEO van technologiebedrijf CargoMetrics. “Hij had enorm veel aanzien voor haar”, vertelt een bron in The Sun. De socialite, die een relatie had met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein (66) en als spilfiguur beschouwd wordt in z’n misbruiknetwerk, vertelde bij haar arrestatie begin juli dat ze in het huwelijksbootje gestapt is, maar weigerde de identiteit van haar echtgenoot te onthullen.

Nadat ze maanden op de vlucht was, werd Maxwell op 2 juli uiteindelijk gevat in een afgelegen landhuis in New Hampshire. De vrouw wordt ervan beschuldigd dat ze minderjarige meisjes ronselde voor Epstein en z'n vrienden. Die moesten dan seksuele handelingen uitvoeren. Ze kan een maximale celstraf van 35 jaar krijgen en blijft wellicht tot de start van haar proces, in juli volgend jaar, in de gevangenis. Zelf blijft ze haar onschuld uitschreeuwen.

De aanklagers onthulden na haar arrestatie dat Maxwell stiekem getrouwd is, maar dat ze de identiteit van haar echtgenoot niet wil prijsgeven. Britse media gingen meteen op speurtocht en lijken de man in kwestie gevonden te hebben: bedrijfsleider Scott Borgerson. Die verliet volgens bronnen in 2014 z’n vrouw en twee kinderen om met Maxwell in het huwelijksbootje te kunnen stappen. “Ik weet dat Scott met iemand aan het daten was na z’n scheiding”, zegt een bron in de Britse tabloid The Sun. “Toen hij zijn ouders over zijn nieuwe relatie vertelde, wist ik niet wie zij was. Ik denk niet dat hij hen heeft ingelicht over haar verleden of waar ze van beschuldigd wordt. Ik weet alleen dat hij haar omschreef als een vrouw met veel aanzien. Ik dacht dat ze een model was of zo. Hij zei dat ze verschillende talen sprak en leek erg onder de indruk van haar. Of ze getrouwd zijn, weet ik niet.”

Fortuin beschermen

De familie van Scott wil niet reageren op de speculaties. “Ik weet niets, dus ik kan jullie niet helpen”, vertelt z’n vader in de tabloid. “Ik ga niet met een vreemde over m’n gezin praten. Het is niet mijn probleem, ik heb genoeg problemen in m’n leven. Ik ken Ghislaine niet en weet niet eens hoe je haar naam uitspreekt. De moeder van Scott werd naar verluidt woedend toen The Sun haar benaderde. Ook z’n zus wou niet reageren.

Toch lijken heel veel aanwijzingen inderdaad in de richting van Borgerson te wijzen. Zo is het huis waarin Maxwell gearresteerd werd, gekocht door een bedrijf dat banden zou hebben met de ondernemer. Volgens advocate Alison Moe zou Ghislaine - onder de valse naam Janet - haar schuilplaats al in november bezocht hebben met een man genaamd ‘Scott’: “Scott Marshall vertelde de makelaar dat hij met pensioen was en in het Britse leger gewerkt had en nu een boek aan het schrijven was. Janet Marshall zei dat ze journalist was.” De twee zouden elkaar zo’n zes jaar geleden hebben ontmoet op een congres over het behoud van de oceanen.

Een van Maxwell’s voormalige vrienden denkt dat ze in het geheim is getrouwd om haar enorme fortuin te beschermen tegen een eventuele inbeslagname. Diezelfde man stelt dat Ghislaine al een tijd een relatie had met Scott. “Niemand wist dat ze getrouwd was, maar ik ken geen enkele andere man met wie ze aan het daten was”, klinkt het.

