Is Captain America gevallen voor het Bondmeisje? Hollywood in de ban van ‘nieuw sterrenkoppel’

27 november 2019

12u00

Bron: TV Familie 0 Celebrities Je kan nu in de cinema gaan kijken naar de grappige misdaadkomedie ‘Knives Out’, met onder anderen ‘James Bond’-ster Daniel Craig (51) en de Cubaanse actrice Ana de Armas (31). Zij is in de nieuwe 007-film ‘No Time to Die’, die volgend voorjaar uitkomt, één van de Bondmeisjes. Op de set van ‘Knives Out’ zou evenwel niet James Bond, maar een andere held haar hart gestolen hebben: namelijk Captain America.

Acteur Chris Evans (38), die deze bekende held speelt in de ‘Captain America’- en ‘Avengers’-films, zou tijdens de opnamen van ‘Knives Out’ zwaar verliefd geworden zijn op Ana. Chris had toen net een relatie met actrice Jenny Slate achter de rug. “Hun breuk was nog vers toen hij Ana leerde kennen”, zegt een medewerker van de film. “Hij werd van zijn sokken geblazen toen hij aan haar werd voorgesteld. Hij kon zijn ogen niet van haar afhouden en begon opzichtig met haar te flirten.”

Geheime romance

Ana de Armas heeft nochtans wél een relatie. Ze is samen met de Venezolaanse acteur Edgar Ramirez (42). “Het loopt echter niet zo vlotjes tussen hen”, klinkt het. “Edgar en Ana hebben een langeafstandsrelatie en dat houdt risico’s in. Zeker als er een knappe Hollywoodster als Chris Evans in de buurt is.”

Ana bleef niet ongevoelig voor Chris Evans’ geflirt. “Er is zeker al iets tussen hen gebeurd. Ze werden samen gezien in New York, en dat was overduidelijk een date. Ana en Chris zouden toen ook een hotelkamer gedeeld hebben. Ja, er is op zijn minst een geheime romance tussen hen geweest.”

Steeds ongeduldiger

Vraag is nu of dit kan uitmonden in een standvastige relatie. “Chris zou dat wel willen”, aldus nog de medewerker. “Maar Ana twijfelt. Er is nog altijd Edgar, van wie ze weet dat hij van haar houdt. Ana wil hem niet zomaar dumpen. Daarom houdt ze Chris voorlopig aan het lijntje. Maar hij wordt steeds ongeduldiger. Hij wil dat ze voluit voor hem kiest.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.