Is Blake Lively aan lager wal geraakt? Redactie

11u52 0 Photo News

Ook één van de knapste en meest glamoureuze Hollywoodsterren kan al eens een minder dagje hebben.

Haar fans en bewonderaars hoeven echter niet te panikeren: Blake heeft een goed excuus om er zo trashy uit te zien. Blake stak zichzelf in deze outfit om gestalte te geven aan een dakloze vrouw in de film 'The Rythm Section'. De opnamen van deze film vinden momenteel plaats in Dublin. De film zou volgend jaar in de zalen komen.

Photo News ! Only BELGIUM ! PICTURE NOT INCLUDED IN THE CONTRACT