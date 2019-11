Iron Maiden-frontman Bruce Dickinson kijkt aan tegen miljoenenscheiding KDL

03 november 2019

18u56

Bruce Dickinson (61), de zanger Iron Maiden, ging vorig jaar na een huwelijk van bijna dertig jaar in alle stilte uit elkaar met Paddy, de moeder van zijn drie kinderen. Dat kan hem nu een stevige duit kosten.

Hoewel de scheiding nog niet aangevraagd is, wordt nu al duidelijk dat de kans groot is dat Bruce zijn ex miljoenen zal moeten betalen als dat ooit gebeurt. Dat de zanger ondertussen al samenwoont met Leana Dolci, een 15 jaar jongere fitnessinstructrice en superfan van de band, werkt ook niet in zijn voordeel. Als het tot een scheiding komt, zal Bruce de helft van zijn fortuin - dat geschat wordt op meer dan 104 miljoen euro - hoogstwaarschijnlijk voor de helft aan Paddy moeten geven.

Keelkanker

Vier jaar geleden was alles nog koek en ei tussen Bruce en zijn vrouw. De zanger streed toen tegen keelkanker nadat er twee tumoren op zijn tong gevonden waren. Bruce moest negen weken lang chemotherapie en bestralingen ondergaan en Paddy stond al die tijd aan zijn zijde om hem te verzorgen. Zes maanden na de diagnose werd Bruce genezen verklaard.