Iris Vandenkerckhove (58) over de flinterdunne lijn tussen twee ego's: "Wendy blijft altijd 30. Die komt nooit in haar menopauze" Sabine Vermeiren

18 augustus 2018

00u00 0 Celebrities En stoemelings werd Iris Vandenkerckhove dertig jaar geleden Wendy Van Wanten. De gimmick bleek een megamarketingstunt: de flinterdunne scheidingslijn tussen twee ego's werd een onverslijtbare formule. Voor haarzelf is die lijn - zeker nu ze 58 is - kraakhelder. Terwijl Iris zich moeizaam door de menopauze wroet, is Wendy de onbezorgde eeuwig jonge tegenpool. Maar die combinatie wérkt. "Als Iris het moeilijk heeft, is Wendy de beste therapie."

Ze zijn met twee naar het interview gekomen. Dat wil zeggen: zij en Frans Van Coppenolle, de man die ze twaalf jaar geleden vond via 'Wie wordt de man van Wendy?' op VTM. Sindsdien zijn ze een eenheid. Waar je haar ziet, zie je hem. Het is een rol die Frans wel afgaat. De spotlights voor háár, een schaduwplekje voor hem.

Ik vraag hoe ik haar het best noem. Ze denkt na en zegt 'Wendy'. "Maar als je vragen hebt voor Iris, mag je ze stellen." Als dat nu klinkt alsof Wendy iemand is met een gespleten persoonlijkheid: is niet zo. Eigenlijk is het simpel. Als het over 'werk' gaat, is het Wendy. Wat niet 'werk' is, is Iris. De eerste is een zakenvrouw die weet wat ze wil. De tweede één brok emotie, die dezer dagen wat verwonderd staat te kijken naar wat die vermaledijde menopauze met haar doet. Een soort van dubbelinterview eigenlijk, dat er geen is. Frans, overigens, zegt geen van de twee. Hij zegt niet Wendy en niet Iris. Hij zegt 'keppe'.

Je gaat binnenkort theater doen: de hoofdrol in een parodie die naar jou genoemd is.

