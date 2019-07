Irina Shayk reageert voor het eerst op de breuk met Bradley Cooper: “Ik geloof nog altijd in de liefde” KD

13 juli 2019

08u27

Bron: Haper's Bazaar 1 Celebrities Irina Shayk (33) heeft in een interview met het blad Harper’s Bazaar voor het eerst gereageerd op de breuk met Bradley Cooper (44). Ze ontkent ondermeer dat Lady Gaga aan de basis van hun breuk lag en zegt haar geloof in de liefde niet te zijn verloren. “Ik geloof er echt nog in”, beweert Irina.

“Ik begrijp dat iedereen gefascineerd is door de breuk. Het is typisch menselijk, we zijn erg nieuwsgierig. Het is zoals een gordijn, je wil heel graag weten wat er precies achter zit”, vertelt Irina over de vele mediaberichten en complottheorieën rond de breuk. Ze ontkent ook dat er iets speelt tussen haar ex Bradley en zijn ‘A Star Is Born’-tegenspeelster Lady Gaga. Zowel Bradley als Lady Gaga ontkenden dat eerder al meermaals.

Ondanks de pijnlijke breuk weigert Irina haar geloof in de liefde op te geven. “Iedereen kijkt ander naar een huwelijk maar ik geloof er echt nog in”, besluit ze. Het Hollywoodkoppel heeft, ondanks de publieke breuk, nog steeds contact. Ze staan immers samen in voor de opvoeding van hun dochtertje Lea.