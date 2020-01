Irina Shayk praat voor het eerst sinds scheiding van Bradley Cooper: “Twee goede mensen vormen niet per se een goed koppel” RL

28 januari 2020

Bron: BuzzE/ANP 0 Celebrities Ondanks het feit dat hun relatie op de klippen liep, is Irina Shayk 'dankbaar' voor de tijd die ze met haar ex Bradley Cooper heeft doorgebracht. Dat zegt het 34-jarige model in de nieuwe editie van de Britse Vogue.

Shayk en Cooper gingen in juni 2019 na 4 jaar samenzijn uit elkaar. De twee hebben een dochtertje van 2 jaar, Lea De Seine. "Ik denk dat we van geluk mogen spreken dat wij dit met elkaar hebben mogen meemaken. Maar het leven zonder Bradley is nieuw en soms best lastig. Het is moeilijk om balans te vinden als single moeder, die hard werkt om brood op de plank te krijgen. Geloof me, er zijn dagen waarop ik het allemaal even niet meer weet en me afvraag hoe ik dit voor elkaar ga boksen," aldus Irina.

Ondanks de moeilijke momenten kijkt het model niet bitter terug op hun relatie. "In een goede relatie breng je het beste en het slechtste in elkaar naar boven, dat is nou eenmaal hoe de mens in elkaar steekt. Maar twee goede mensen hoeven niet per se een goed koppel te vormen.”