Ireland Baldwin open over anorexiaverleden: "Bij elke opmerking stond ik op de loopband"

24 augustus 2018

07u36

Bron: ANP 0 Celebrities Model Ireland Baldwin heeft jarenlang last gehad van eetproblemen. Dat onthulde de dochter van Alec Baldwin en Kim Basinger op Instagram.

Volgens de 22-jarige speelden de problemen met haar lichaamperceptie vaak op na negatieve commentaren op sociale media. "Elke keer als iemand me vertelde dat ik te lang was of te dik voor een bepaalde klus, stond ik weer drie afleveringen van Friday Night Lights lang op een loopband."

Ireland vertelt dat ze met verschillende vormen van eetproblemen kampte toen ze jonger was. "Het heeft lang geduurd voordat ik van mezelf kon houden en mijn lichaam kon accepteren."

Ze hoopt met haar bericht volgers die met dezelfde problemen te maken hebben een duwtje in de goede richting te geven. "Al die pijn en vernieling die ik mezelf heb aangedaan, het was het niet waard. Al die keren frietjes weigeren was het niet waard. Hou van jezelf. Je bent mooi. En geniet van je eten."

