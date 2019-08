Investeerders Fyre Festival eisen geld van Kendall Jenner, Emily Ratajkowski en Blink-182 SDE

29 augustus 2019

07u37

Bron: ANP 0 Celebrities De curator van het failliete Fyre Festival wil geld zien van een aantal sterren die hebben geprofiteerd van het evenement, dat op een fiasco uitdraaide. Volgens Variety is de beheerder woensdag rechtszaken gestart tegen Kendall Jenner, Emily Ratajkowski en Blink-182.

Jenner en Ratajkowski werden betaald om het festival te promoten op Instagram. Ze kregen daar respectievelijk 275.000 dollar (248.136 euro) en 300.000 dollar (270.693 euro) voor. De curator stelt in de rechtbankpapieren dat die afspraken onderdeel waren van de fraude van organisator Billy McFarland, en daardoor teruggedraaid moeten worden. McFarland zit een gevangenisstraf van zes jaar uit voor oplichting rond het Fyre Festival. In de papieren beschuldigen de eisers de twee modellen ervan het vertrouwen van hun fans en volgers te hebben misbruikt. Zelf zegden ze hun plannen om Fyre te bezoeken af vanwege de problemen rond het festival, maar daarover zeiden ze niets tegen hun volgers. Ook hebben ze niet aangegeven dat ze werden betaald om over het evenement te posten.

Blink-182 zou een van de hoofdacts zijn van het festival, dat in het voorjaar van 2017 op de Bahama's had moeten plaatsvinden. De band zou daar een half miljoen dollar (451.156 euro) voor hebben ontvangen, die de gedupeerde investeerders nu opeisen.