INTERVIEW. Tori Spelling raakt maar niet van haar schulden af: “Door mijn ouders nooit de waarde van geld gekend” Kristien Gijbels

03 september 2019

14u00 0 Celebrities Er was begin deze maand heel wat te doen rond de reboot van ‘BH 90210’, maar de reeks heeft de hoge verwachtingen helaas niet kunnen inlossen. Al voor de vierde week op rij maken de kijkcijfers in de VS een vrije val: de eerste week zaten bijna vier miljoen mensen voor de buis, nu zijn er dat nog minder dan twee miljoen. Een nachtmerrie voor tv-zender CBS en een zoveelste tegenslag voor Tori Spelling (46), die met het idee van de reboot op de proppen kwam. Spelling laat in een exclusief gesprek met onze reporter weten dat haar leven er de voorbije jaren niet al te rooskleurig heeft uitgezien. De grootste boosdoeners? “Tabloids én slechte financiële adviseurs.”

Tori Spelling was in de jaren ’90 één van de meest succesvolle tv-sterren in de VS, maar toen de hitserie ‘Beverly Hills 90210’ er in 2000 mee ophield, werd het plots stil rond haar. Verder dan rolletjes in ‘Scary Movie 2’ en flauwe romkoms als ’50 Ways to Leave You’, kwam het niet. Tori kwam in de zomer van 2006 dan toch eventjes opnieuw in de belangstelling toen haar vader en ‘Beverly Hills 90210’-producent Aaron Spelling overleed. De roddelbladen smeerden breed uit dat de miljonairsdochter in een heuse familievete verwikkeld zat. Pa Spelling was immers 520 miljoen dollar waard, waarvan uiteindelijk ‘slechts’ 700.000 dollar naar haar ging. Het was het begin van heel wat financiële kopzorgen die nog zouden volgen.

Belastingen

In 2016 raakte bekend dat Spelling en haar man Dean McDermott de Amerikaanse belastingdienst ruim een kwart miljoen dollar (230.000 euro) verschuldigd waren, waardoor de dienst beslag liet leggen op hun bezittingen. De realityster werd datzelfde jaar door American Express aangeklaagd omdat ze volgens het bedrijf een creditcardschuld van ruim 88.000 (ruim 79.000 euro) had opgebouwd. En als dat nog niet genoeg was, slaagden Spelling en haar man er niet in om een lening van 400.000 dollar (362.000 euro) bij City National Bank af te betalen. Het koppel heeft hun schulden nog steeds niet afbetaald.

Slecht advies

Hoe het zo ver is kunnen komen, vragen wij ons af. Spelling twijfelt eventjes, maar beslist dan om toch open kaart te spelen: “Ik heb doorheen de jaren heel wat slechte financiële adviseurs gehad, en daar heb ik heel lang heel veel problemen door gehad”, zucht de actrice. “Maar ik heb de schuld vooral op mij genomen, omdat ik geen zin heb om die gasten zomaar voor de leeuwen te gooien. Wanneer mensen zeggen dat ik mijn geldzaken anders had moeten aanpakken, dan knik ik nu gewoon netjes ‘ja’ en neem ik maar mijn verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd is. Dat is in mijn ogen veel beter dan die adviseurs door het slijk te halen.”

‘Dochter van’

Toch vindt Spelling dat ook haar ouders deels verantwoordelijk zijn voor haar financiële problemen: “Ik ben als dochter van (Aaron Spelling) vroeger niks tekort gekomen. Ik heb door mijn ouders helaas nooit de waarde van geld gekend, maar zo ging er dat indertijd aan toe. Wie rijk was, zorgde ervoor dat zijn kinderen zich financieel voor de rest van hun leven geen zorgen meer moesten maken. Dat is achteraf wel tegengevallen.” De actrice zegt dat ze er nu alles aan doet opdat haar kinderen wél weten hoe ze met geld moeten omgaan: “Ik wil dat ze op z’n minst de basics kennen van hoe ze hun geld moeten beheren.”

Spelling beseft maar al te goed dat ze door de terugkeer van ‘BH 9012’ opnieuw de in de belangstelling zal staan, en dat haar verleden opnieuw zal worden aangehaald: “Ik had vooral in het begin van mijn carrière veel moeite om zoveel negatieve dingen over mezelf te lezen, want alle kritiek kwam als zestienjarige eens zo hard aan. Ik vond het zo oneerlijk hoe de tabloids een verkeerd beeld van mij schetsten en mij ongewild een slecht imago aanmaten. Mijn ruzies en relaties werden breed uitgesmeerd, zonder dat ik mij kon verdedigen. Gelukkig is er één ding dat ik wél aan Hollywood heb overgehouden, en dat is een ‘dik vel’.” (lacht)