INTERVIEW. Shania Twain raakte haar stem en haar man kwijt: "Af en toe heb ik medelijden met mezelf, en dat is oké" Kristien Gijbels-Morato

25 augustus 2018

00u00 0 Celebrities Een ongeluk komt nooit alleen. De Canadese zangeres Shania Twain kan ervan meespreken. Nadat in 2003 een tekenbeet haar stem aantastte, ontdekte ze enkele jaren later dat haar man haar bedroog met haar beste vriendin. Zware klappen, maar intussen stáát Twain er weer. Begin oktober treedt ze op in het Antwerpse Sportpaleis.

Het valt op: van haar indrukwekkende stem, die haar in de jaren 90 monsterhits als 'Man! I Feel Like A Woman!', 'That Don't Impress Me Much' en 'You're Still The One' opleverde, schiet nog maar weinig over. Twain, 52 inmiddels, spreekt ons zachtjes en met een hese stem aan wanneer ze ons in haar kamer in het Kimpton Hotel in Hollywood binnenlaat. Haar fameuze luipaardenoutfit ruilde ze in voor een zwarte legging en een gestreept sporttruitje, haar haren zijn warrig opgestoken en haar gezicht is weinig opgemaakt. Een vers litteken van wel vijf centimeter in haar hals verraadt dat ze nog maar net aan haar stembanden werd geopereerd. Een gevolg van de tekenbeet die in 2003 haar stembanden aantastte en dus de reden waarom we liefst vijftien jaar niets meer hoorden van de vrouw die countrymuziek razendpopulair maakte.

Twain lijdt namelijk aan dysfonie, een stemstoornis die veroorzaakt werd door de ziekte van Lyme. De tekenbeet zorgde ervoor dat haar zangcarrière - die haar 85 miljoen verkochte platen en een fortuin van meer dan 400 miljoen dollar opleverde - van de ene op de andere dag voorbij was. "Ik had nooit verwacht dat die beet zo veel schade zou aanrichten", steekt Twain van wal. De zangeres was het incident al lang vergeten toen haar spieren plots begonnen te verslappen en haar stem ruw en schor begon te worden. Geen enkele specialist kon haar vertellen wat er precies aan de hand was, tot vijf jaar geleden een test bij de neuroloog uitwees dat haar stembanden beschadigd waren. "Het was vreselijk om zo lang niet te kunnen zingen én bovendien niet te weten waarom niet. En eens de zenuwen zijn beschadigd, kunnen ze nooit meer herstellen. De dokters hebben geprobeerd te redden wat er te redden viel, en dat kon dus enkel door middel van een operatie."

Die langzame aftakeling hakte er diep in. "Ik sukkelde zelfs in een depressie omdat ik geen muziek kon maken."

Partnerruil

Ook op privévlak kreeg Twain intussen harde klappen. Zeventien jaar was ze met haar muziekpartner Robert Lange getrouwd, toen ze in 2010 ontdekte dat hij een affaire had met notabene haar beste vriendin Marie-Anne Thiébaud. "Die relatie heeft me heel diep geraakt. Ik voelde me tijdens de echtscheiding compleet gevangen, want ga maar eens met een bekende kop bij een zelfhulpgroep voor gescheiden vrouwen aankloppen. Toch ben ik altijd vastberaden geweest om terug te vechten."

Haar mislukte huwelijk heeft haar veranderd, zegt ze. "Ik heb moeten leren mijn verdriet te accepteren en af en toe onbeschaamd medelijden te hebben met mezelf. Da's oké."

Een jaar later vond ze opnieuw liefdesgeluk en trouwde ze met Frédéric Thiébaud, jawel, de ex-man van haar vriendin. Beide koppels zijn nu al meer dan zeven jaar gelukkig getrouwd.

Sterker dan vroeger

Toch geeft Twain toe dat de littekens van haar eerste huwelijk waarschijnlijk nooit meer zullen verdwijnen. "Soms heb ik medelijden met Frédéric, want ik denk dat ik tijdens mijn eerste huwelijk een betere echtgenote was. Ik stond altijd klaar voor Robert, mijn prioriteit was hém gelukkig maken. Ik was echt van de oude stempel, maar al dat verdriet heeft ervoor gezorgd dat ik nu een stuk sterker én onafhankelijker ben geworden. Ik heb zelfs nog nooit de koffer van mijn man gemaakt! (lacht) Ik heb mezelf vroeger veel te veel weggecijferd. Dat is nu wel anders. Een poetsvrouw en een kokkin kun je aannemen, een moeder en een echtgenote niet. De was en de plas doe ik alleen nog maar wanneer ik er tijd voor heb."

Zonder de onvoorwaardelijke steun van haar Frédéric hadden we misschien nooit meer iets van Twain gehoord. "Ik was eigenlijk van plan om mijn nieuwe nummers aan andere artiesten te verkopen zodat ik vanop de achtergrond toch nog een beetje deel kon uitmaken van de muziekindustrie, maar Frédéric stond erop dat ik mijn songs zelf zong. Hij was er rotsvast van overtuigd dat mijn stem ooit opnieuw sterk genoeg zou zijn om terug op het podium te staan."

Zoon mee op tournee

Maar die langverwachte comeback ging niet zonder slag of stoot, want haar stem was zodanig verslapt dat ze jarenlang fysiotherapie moest volgen en begin dit jaar geleden zelfs een operatie onderging. "De neuroloog zei dat ik ook zonder de operatie mijn stem zou kunnen terugkrijgen, maar dan zou ik nooit meer op tournee kunnen gaan. De keuze was snel gemaakt."

Haar herstel was lang en keihard, maar al dat harde werk heeft zijn vruchten afgeworpen. "Mijn laatste album 'Now' ligt in de rekken, ik kan me volop op mijn nieuwe tournee storten - wat kijk ik daarnaar uit! Het voelt goed om te repeteren en om na al die jaren met zoveel nieuwe technologie aan de slag te gaan."

Bang dat ze nu plots tegen al dat jong muziekgeweld moet opboksen, heeft ze niet. "Ach, ik heb mezelf al bewezen. Ik hoef met niemand te concurreren. Ik blijf gewoon lekker mijn eigen ding doen: zingen, nieuwe platen maken én optreden."

Life on the road

In mei kwam dan eindelijk le moment suprême: in de Tacoma Dome in de Amerikaanse deelstaat Washington trapte Twain haar gloednieuwe tournee 'Now' af. Met optredens in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Oceanië, is 'Now' haar grootste tournee ooit. Op 10 oktober staat ze in het Sportpaleis in Antwerpen. "Ik ben al wel eens in België geweest, maar ik heb nooit de kans gehad om iets van jullie land te zien. Ik heb een paar dagen vrij genomen, dus hopelijk heb ik nu wel genoeg tijd om eventjes naar buiten te gaan."

Haar man en haar zoon Eja gaan mee op tournee. "Nu Eja zestien is, wil hij ook iets van de wereld zien. We zijn op zoek naar een nieuwe leerkracht zodat hij op tournee les kan volgen en zijn diploma kan halen. Zo kan hij ook een beetje meegenieten van 'life on the road'."

