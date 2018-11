INTERVIEW. Michael Douglas denkt nog niet aan stoppen: "Wie kan er op zijn 74ste nog zeggen dat hij voltijds werkt?" Kristien Gijbels

00u00 0 Celebrities Michael Douglas (74) heeft een schitterend jaar achter de rug. De acteur speelt momenteel een hoofdrol in de reeks 'The Kominsky Method', hij verwelkomde zijn allereerste kleinkind én hij kreeg eindelijk zijn ster op de Walk Of Fame. Het monster met de grote K sluipt wel nog steeds op de achtergrond: "Ik ben te oud om kostbare tijd te verspillen: ik leef, werk en geniet nu harder dan ooit."

Hij heeft wat meer rimpels en weegt een pak minder, maar Michael Douglas (74) voelt zich - zeven jaar na de gewonnen strijd tegen keelkanker - levendiger dan ooit. Gladgeschoren, haren netjes in de plooi met wat gel en een donkergrijs pak dat hem - op z'n Amerikaans - drie maten te groot is: een groot contrast met de vermoeide, schorre en doodzieke Douglas die acht jaar geleden een loodzware chemokuur onderging. Hoewel hij de voorbije maanden opnieuw wat kilo's verloor, verzekert hij ons dat alles goed gaat met hem: "Ik ben ondertussen al zeven jaar kankervrij. De oncoloog ontdekte een paar jaar geleden opnieuw een tumor, maar gelukkig ging het om een goedaardig gezwel dat onmiddellijk en zonder problemen kon worden weggehaald. Ik voel me opnieuw kiplekker, al hou ik alles nu wel extra goed in de gaten."

En of Douglas redenen heeft om goed in zijn vel te zitten. Naast een hoofdrol in de gloednieuwe Netflix-serie 'The Kominsky Method', een komische reeks over een acteur op leeftijd, blinkt zijn naam sinds kort op zijn eigen ster op de Hollywood Walk Of Fame. De onthulling gebeurde begin deze maand in het bijzijn van zijn 101-jarige vader Kirk, die zes sterren verderop zijn eigen exemplaar heeft liggen. "Ze hebben mij al een paar keer gevraagd of ik een ster wilde hebben, maar het is er simpelweg nooit van gekomen. De timing was gewoon nooit goed. Totdat ik plots besefte dat ik al meer dan vijftig jaar in de business meedraai: ik moest het eindelijk in orde brengen."

Zoon vervroegd uit cel

Het feit dat de ster er nu ook effectief ligt, heeft hij grotendeels aan zijn echtgenote Catherine Zeta-Jones (49) te danken. "Catherine heeft er lang voor geijverd. Ze keek er al zo lang naar uit en was dolblij dat ik er na al die tijd eindelijk werk van had gemaakt. Zelfs haar broers waren speciaal voor de gelegenheid naar Los Angeles overgevlogen om de ceremonie te kunnen bijwonen. We hebben na de onthulling verderop op Hollywood Boulevard een feest gegeven, waarop ik een heleboel oude tegenspelers, regisseurs en producenten ben tegengekomen. Maar het was vooral mooi dat mijn vader en mijn oudste zoon Cameron erbij konden zijn."

Douglas heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zijn oudste zoon zeven jaar lang in de gevangenis zat voor drugshandel. Cameron (39) zou aanvankelijk pas dit jaar op vrije voeten komen, maar hij werd twee jaar geleden wegens goed gedrag vervroegd vrijgelaten. "Hij heeft het de voorbije jaren niet gemakkelijk gehad, maar hij heeft zich volledig herpakt en stelt het goed. Hij is nu met een Braziliaanse getrouwd én hij heeft me eind vorig jaar mijn eerste kleinkind geschonken: Lua Izzy. Ik ben er dan wel al 74, toch moet ik nog steeds aan 'opa' wennen, hoor. Ik wist dat die dag ooit zou komen, maar ik had het eerlijk gezegd niet zo 'snel' verwacht. Ik heb zélf nog twee tieners in huis rondlopen. (lacht)"

Nieuwe generatie

Douglas heeft naast Cameron, uit zijn eerste huwelijk met Diandra Luker, immers ook een zoon en een dochter met Zeta-Jones: de 18-jarige Dylan en de 15 jaar oude Carys. De acteur glimlacht breed wanneer hij het over zijn kinderen heeft: "Ik ben er zeker van dat je nog van mijn dochter gaat horen, want ze is niet alleen een voortreffelijke studente, maar ook beeldschoon. Catherine en ik hebben het echt getroffen met haar. Mijn jongste zoon Dylan is al even welgemanierd. Die twee moeten al héél wat kattenkwaad uithalen vooraleer ik uit mijn krammen schiet."

Douglas vermoedt dat zijn kroost uiteindelijk ook in de showbizz zal terechtkomen: "Mijn drie kinderen dromen ervan om in Hollywood door te breken. Mijn vader en ik zijn samen goed voor 120 jaar acteerervaring en meer dan 130 films. Dat er nu een nieuwe generatie Douglassen klaarstaat om het roer van ons over te nemen, vinden we allebei ge-wel-dig. Zo zullen we dankzij hen ook na onze dood een beetje voort kunnen leven op het scherm."

Douglas geeft toe dat hij de laatste tijd veel bezig is met de dood: "Hoe ouder ik word, hoe kostbaarder mijn tijd. Ik plan tegenwoordig alles maandenlang op voorhand, zodat geen enkel moment onbenut voorbij gaat. Catherine en de kinderen plagen mij daar wel eens mee. Je weet nooit wanneer het gedaan kan zijn. Al bewijst mijn vader, die volgende maand 102 wordt, ook dat het anders kan: die gaat al véél langer mee dan verwacht! (lacht)" De acteur zegt dat ook zijn geheugen hem meer en meer in de steek begint te laten, maar dat hij nog lang niet van plan is om op pensioen te gaan: "Het duurt wat langer om mijn dialogen in te studeren, en dat maakt me ergens toch wel wat nerveus. Maar hé, wie kan er op zijn 74ste zeggen dat hij nog voltijds aan het werk is? Bij de meeste jobs is het op je 65ste gedaan. Finito. Ik ben blij dat ik op mijn leeftijd nog met zo veel passie kan acteren, want al die potjes golf zouden na verloop van tijd toch beginnen te vervelen. (lacht)”