Interview met Jennifer Lopez uit 1998 komt bovendrijven en brengt haar serieus in verlegenheid

26 september 2019

16u02

Bron: E! ONLINE 10 Celebrities Een oud interview uit 1998 brengt Jennifer Lopez (50) in verlegenheid. De wereldster staat er al jaren om bekend haar mannetje te staan in Hollywood, maar tijdens het gesprek van 21 jaar geleden haalde ze wel héél fel uit naar haar beroemde collega’s. Vooral Madonna, Cameron Diaz en Gwyneth Paltrow kregen het daarbij hard te verduren.

Lopez, die momenteel de hoofdrol speelt in ‘Hustlers’, werd in 1998 de meestverdienende Latijnse actrice van het jaar met haar rol in ‘Out of Sight’. Ze werd razend populair, maar blijkbaar deed die status J.Lo zweven. Want in een interview met Movieline, dat nu pas aan de oppervlakte komt, vervloekte ze haar bekende collega’s, die het ook probeerden te maken in Hollywood.

Hoewel Jennifer toegaf dat ze eerder ook “de onderkant van de A-lijst van beroemdheden had bereikt”, vroeg Lopez zich tijdens het interview luidop af hoe het kon gebeuren dat sommige andere sterren ooit werden toegelaten tot de industrie. Zoals Cameron Diaz, die door Jennifer “een bofkont die veel kansen heeft gekregen” werd genoemd. “Maar ik wenste alleen dat ze daar meer mee had gedaan”, ging ze verder. Toch had J.Lo ook enkele complimenten voor de actrice. “Ze is mooi en heeft een aanwezigheid, en toen ik haar zag acteren in ‘My Best Friend’s Wedding’ dacht ik: ‘Als ze wordt aangestuurd, kan ze toch nog goed zijn.’”

Haar uithaal naar Gwyneth Paltrow was wellicht de meest memorabele, toen Jennifer onomwonden zei dat ze meer wist over Gwyneths relatie met Brad Pitt dan over eender welke film waar Paltrow ooit in heeft gespeeld. “Vertel me, waar ze in te zien was? Ik zweer het, ik herinner me niets van waar ze in acteerde. Sommige mensen worden populair door associatie. Ik heb meer over haar en Brad Pitt gehoord, dan ik ooit over haar werk heb gehoord”, klonk het.

Ook Madonna bleef niet gespaard. “Denk ik dat ze een geweldige artiest is? Ja. Denk ik dat ze een geweldige actrice is? Neen”, aldus Lopez, die nog zei dat Madonna beter enkel achter een micro zou staan. “Acteren is wat ik doe, dus ik ben kritischer voor mensen als ze zeggen: ‘Oh, dat kan ik ook.’ Ik heb zoiets van: ‘Hé, spuug niet op mijn ambacht.’”

Maar dan was Jennifers tirade nog steeds niet voorbij. Nadat ze toegaf dat ze “nooit een grote fan” was van Winona Ryder, richtte J.Lo haar pijlen ook op Salma Hayek. Die kleineerde ze door te beweren dat Hayek had gelogen over een rol die Lopez uiteindelijk te pakken kreeg. “Ze is sexy en dat soort rollen speelt ze, terwijl ik allerlei verschillende dingen doe”, klonk het weinig bescheiden. “Het maakt me aan het lachen als ze zegt dat ze die rol aangeboden kreeg, want dat is een regelrechte leugen. Alles wat ze doet is om publiciteit te krijgen, dat is nu eenmaal haar ding.”

Jennifer heeft niet nog niet gereageerd op het interview dat nu naar boven komt.