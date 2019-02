INTERVIEW. Matt LeBlanc ontgoochelt fans: “De kans op een ‘Friends’-reünie is zo goed als onbestaande” Kristien Gijbels

01 februari 2019

12u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Celebrities ‘Friends’ ligt ondertussen al vijftien jaar achter ons, en tóch gonst het nog steeds van de geruchten dat er ooit nog een reünie zal komen. Matt LeBlanc (51), die tien seizoenen lang Joey Tribbiani speelde, heeft nu echter minder leuk nieuws voor de fans: “Er zijn voorlopig geen plannen, en dat zal heel waarschijnlijk ook zo blijven.”

Geruchten over een mogelijke reünie duiken regelmatig op, maar LeBlanc laat nu aan onze Hollywood-reporter weten dat er nog maar zeer weinig hoop is dat de serie ooit zal terugkeren. “Ik ben in elk geval niet op de hoogte van een terugkeer van onze personages, maar zo ver ik weet is dat hoofdstuk al lang afgesloten.”

Reünie of geen reünie: LeBlanc verdient elk jaar nog steeds 20 miljoen dollar dankzij de herhalingen op TV, zonder daar ook maar iets voor te moeten doen. Ook op Netflix zal ‘Friends’ nog minstens één jaar te bekijken zijn. De Amerikaanse streamingdienst was nochtans van plan om de serie van de buis te halen, omdat de rechten van de reeks – 88 miljoen euro – veel te hoog waren. “Maar na aanhoudende vraag van de fans werd er besloten om ‘Friends’ dan toch te blijven uitzenden. Dat is toch hallucinant, nietwaar?”, glundert LeBlanc. “De eerste aflevering werd 25 jaar geleden ingeblikt en de laatse aflevering dateert ondertussen al van 2004. Dat er nog zoveel mensen naar kijken en dat de show zo relevant blijft, is geweldig. Dat bewijst nog maar eens hoe goed de verhaallijnen in elkaar zaten en hoe tof het was om al die jaren deel te mogen uitmaken van zo’n succesvol programma.”

Marina, LeBlancs vijftienjarige dochter uit zijn huwelijk met voormalig model Melissa McKnight, is ietsje minder enthousiast over de populaire sitcom. LeBlanc: “Ze heeft hier en daar wel een paar afleveringen gekeken, maar mijn dochter krijgt mijn gezicht thuis al genoeg te zien. (lacht) ‘Friends’ is niet zo haar ding, maar ik heb haar ook nooit gepusht om ernaar te kijken. Als kind was ze eventjes fan en noemde ze de serie ‘The Joey Tribbiani Show’, dat vond ik zó schattig. Ach, wie weet dat ze later een oude DVD-box vindt en dan toch nog beslist om ze allemaal te kijken.”

LeBlanc zegt dat hij heel wat mooie herinneringen overhoudt aan alle 236 afleveringen, die praktisch altijd voor een live-publiek werden gefilmd. “Ik vind het fantastisch dat ik hier tien jaar lang deel van heb mogen uitmaken, en ik ben dan ook ontzettend trots op wat we met z’n allen verwezenlijkt hebben. Want hoe je het ook draait of keert: ‘Friends’ is en zal altijd één van de hoogtepunten uit mijn carrière blijven. Ik heb niet alleen ontzettend veel bijgeleerd, maar ik heb ook nog nooit zo veel gelachen in mijn leven. Het was gewoonweg magisch.”