INTERVIEW. Little Mix zit voor het eerst in jaren thuis: “We waren al vergeten hoe we een ‘normaal’ leven moesten leiden” Melissa Van Ostaeyen

14 augustus 2020

17u43

Bron: Eigen berichtgeving 1 Celebrities Hun nieuwe single heet ‘Holiday’, maar die titel kon jammer genoeg niet minder van toepassing zijn dan in deze coronatijden. De meisjes van Little Mix hebben het niet makkelijk gehad de laatste maanden. Net zoals alle artiesten zitten zij noodgedwongen thuis, zonder werk. “We hebben wel een videoclip opgenomen”, vertelt zangeres Leigh-Anne Pinnock (28) ons. “Maar ook dat was een beetje raar.”

De lockdown mag in de UK dan afgelopen zijn, maar er zijn nog altijd strenge maatregelen van kracht die vergelijkbaar zijn met die in België. Voor Little Mix betekent dat een blanco agenda voor de rest van het jaar, met tientallen optredens en events die werden afgelast. Leigh-Anne en haar bandgenoten Jade Thirlwall (27), Jesy Nelson (29) en Perrie Edwards (27) pasten helaas ook niet meer in dezelfde bubbel.

“Ik mis hen enorm”, aldus Pinnock. “Dit is de langste periode ooit waarin we elkaar niet gezien hebben. Sinds onze eerste ontmoeting klikte het meteen en waren we constant samen. Ik was zó blij dat we eindelijk groen licht kregen om een videoclip in te blikken, want dan hadden we nog eens een excuus om af te spreken.”



“Het nummer zelf hebben we eigenlijk al een jaar geleden ingezongen”, bekent ze. “Vandaar dat we nog nieuw materiaal hadden om uit te brengen tijdens de crisis. Het was wel degelijk een opluchting voor ons als band: dat we nog een single konden lanceren deze zomer. ‘Holiday’ is een heel vrolijk, dansbaar nummer. En ik denk dat iedereen op dit moment wel wat goede vibes kan gebruiken.” Inderdaad, want op twee weken tijd is het nummer al 10 miljoen keer beluisterd op Spotify.

Bij elkaar geplakt

De bijhorende clip zou normaal in het zonnige Brazilië worden opgenomen. “Maar dat zat er natuurlijk niet in, want we konden niet inschatten of we met de hele ploeg heen en terug zouden geraken”, haalt Leigh-Anne de schouders op. “Echte holidays zijn nu namelijk niet aan de orde, en dat begrepen we ook. We hebben dat probleem opgelost in een studio in eigen land.”

Dat bleek wel een hele aanpassing. “Er moesten contracten getekend worden om de veiligheid van het personeel te garanderen. Iedereen stond daar plots met mondmaskers. Het was fijn om weer te werken, maar de gezellige sfeer van normaal was er toch niet. Iedereen moest te allen tijde 1,5 meter van elkaar wegblijven, ook wij als band. Lastig, gezien we toch vaak in dezelfde scènes voorkomen. Ik dacht dat het resultaat nergens op zou lijken, maar toen ik de eerste versie zag, was ik enorm verbaasd. Ze hadden ons met computertechnologie dichter bij elkaar geplakt. Als je niet weet dat alles midden in de coronacrisis werd opgenomen, zou je dat ook nooit raden. Sterker nog: ik vind het de mooiste clip die we tot nu toe in ons repertoire hebben. We zijn allemaal getransformeerd tot zeemeerminnen - dat op zich was al een meisjesdroom”, lacht ze. “En het resultaat is heel magisch.”

De clip verschijnt binnenkort. In afwachting daarvan werd al een tijdelijke ‘karaoke-clip’ van het nummer vrijgegeven op YouTube. “Daarin zie je wel dat de opnames coronaproof zijn verlopen. We staan er nooit in hetzelfde shot.”

(Lees verder onder foto)

Dankbaar

Gelukkig zijn niet alle aspecten van de lockdown slecht geweest. Leigh-Anne heeft zich deze zomer verloofd met de Engelse voetballer Andre Gray (29) en kijkt naar eigen zeggen erg uit naar haar huwelijk - waarvan ze hoopt dat het volgend jaar kan doorgaan.

“In het begin was het vreemd om constant thuis te zitten. We hebben nog nooit zo vaak op de muren van ons eigen appartement gekeken. Ik wist om eerlijk te zijn al niet meer hoe ik een ‘normaal’ leven moest leiden zonder de drukte en de stress van het werk. We hebben jaren geleefd zonder ook maar één gaatje in onze agenda. Het deed dus wel eens deugd om een stapje terug te zetten en te genieten van al die vrije tijd.”

“We missen het touren, maar we zijn wel dankbaar dat we eindelijk wat tijd hadden voor onszelf en onze familie. Zo zie je maar dat elk nadeel zijn voordeel heeft. Ik heb mijn vakantie in eigen land gehouden, want het weer zit alvast mee. Is het bij jullie in België ook zo hard bakken tijdens de hittegolf? Waarschijnlijk wel... Wie moet er dan nog naar Brazilië?”

Nieuw album

De meisjes van Little Mix hopen in 2021 weer op tour te kunnen vertrekken. “En ja hoor, daar hoort ook een nieuw album bij. De release is verplaatst - alweer vanwege corona - maar normaal moeten onze fans niet te lang meer wachten. Onze enige hoop is dat we er volgend jaar ook écht weer in kunnen vliegen. Want vanwege de crisis is niets 100% zeker. Persoonlijk zou ik ook graag weer meet & greets kunnen organiseren, want ik mis die lachende gezichten van onze fans wel. Maar ja, mensen ontmoeten en hen een knuffel geven, dat is nu streng verboden. Geloof ons maar: we doen er alles aan om zo snel mogelijk weer op een podium te staan!”

‘Holiday’ van Little Mix is nu te beluisteren via Spotify.