INTERVIEW. Leonardo DiCaprio steunt klimaatspijbelaar Anuna De Wever: “We moeten blijven vechten” Kristien Gijbels

13 juli 2019

10u01 0 Celebrities Leonardo DiCaprio is altijd publiekelijk begaan geweest met het lot van onze planeet. In een exclusief interview met onze Hollywoodreporter Kristien Gijbels drukt hij zijn steun uit voor Anuna De Wever, Kyra Gantois en de andere Belgische klimaatspijbelaars. “We moeten blijven vechten”, zegt hij.

Het is niet de eerste keer dat Leonardo het klimaatspijbelen openlijk steunt. Op sociale media liet hij in het verleden al blijken fan te zijn van de jonge klimaatbeweging. “Ik gebruik mijn sociale media als een platform, maar het heeft pas een draagvlak als er ook effectief mensen op straat komen. Er moet een soort revolutie komen, want de privésector en de regeringen negeren de stem van het volk. Het is een feit dat de volgende generatie de gevolgen hiervan moeten dragen en daar zijn ze zich van bewust”, vertelt hij. De acteur haalt ook uit naar mensen die de klimaatverandering als ‘fake news’ afschrijven. “Het is niet logisch dat zulke uitspraken getolereerd worden. Je kan wetenschappelijke feiten niet zomaar naast je neerleggen. Ik snap dat klimaatverandering geen comfortabele gedachte is, maar het blijft wel de waarheid.”

De ‘Titanic’-acteur geeft in het interview ook toe dat hij het lastig vindt om optimistisch te blijven. “Het is moeilijk om het optimisme te bewaren”, klinkt het. “We kunnen alleen maar blijven vechten en hopen dat de wereldregeringen een voorbeeld stellen.” Zelf blijft de acteur ook vechten met zijn eigen Leonardo DiCaprio Foundation. “Met mijn organisatie proberen we inheemse volkeren te steunen. Zij beschermen het Amazonewoud, dus we moeten hen daarbij helpen om te voorkomen dat het voorgoed verdwijnt. Zij vechten niet enkel voor het bestaan ervan, maar ook voor bio-diversiteit.”