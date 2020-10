INTERVIEW. Eddie Redmayne eindelijk opnieuw op de set van ‘Fantastic Beasts 3': “Verdeeld in bubbels en repeteren met mondmasker op” Kristien Gijbels

01 oktober 2020

17u00 0 Celebrities Het coronavirus houdt Hollywood al maandenlang in zijn greep, maar daar lijkt nu langzaam maar zeker een einde aan te komen. Zo worden her en der filmopnames hervat, waaronder die van de langverwachte ‘Fantastic Beasts 3’. Hoofdrolspeler Eddie Redmayne (38) is opgelucht dat hij na zo lang thuis te zitten weer aan het werk kan gaan, al geeft hij ook toe dat hij z’n gezin zal missen. “Het voelt toch wat raar wanneer je na zo’n lange tijd samen zijn opnieuw afscheid moet nemen van je vrouw en kinderen.”

Het is bijna middernacht in Londen wanneer we Eddie Redmayne via Zoom te spreken krijgen. De acteur heeft net zijn kinderen Luke (2) en Iris (4) in bed gelegd en wordt over vijf uur alweer op de set van ‘Fantastic Beasts 3’ verwacht. Toch zal je hem daar niet over horen klagen, want hij is het als acteur gewoon om onregelmatige uren te hebben. Al was het deze keer toch wel een beetje wennen om opnieuw aan het werk te gaan, en dan vooral omdat hij zijn gezin de komende maanden nu veel minder zal zien. “Ik bracht de voorbije maanden 24 uur op 24 met mijn vrouw en kinderen door en we deden echt alles samen”, vertelt hij. “Maar nu ik terug aan het filmen ben, ben ik rond vijf uur ’s morgens weg en ben ik met een beetje geluk vlak voordat de kinderen naar bed moeten thuis. Het is alsof je weer eventjes helemaal ‘verdwijnt’ als vader. Ik ben dan ook eens zo dankbaar dat er dingen zoals Zoom en FaceTime bestaan, zodat ik er toch nog een beetje bij kan zijn.”

Verschillende ‘bubbels’

Redmayne zegt dat hij langs de andere kant erg blij is dat hij na zo’n lange pauze opnieuw op de filmset staat. “Het is fijn dat we nu terug allemaal aan het werk kunnen gaan, al ziet zo’n set er nu wel helemaal anders uit”, vervolgt hij. “We wisten in het begin niet goed waar we ons aan konden verwachten, maar de filmstudio en de producenten hebben ons vanaf de eerste seconde op ons gemak gesteld. Ze hebben ons onderverdeeld in verschillende ‘bubbels’ en we worden regelmatig getest om zeker te zijn dat niemand corona heeft. De filmmakers weten echt wel waar ze mee bezig zijn. Zo repeteren we allemaal met een mondmasker op en zetten we het pas af van zodra de camera’s beginnen te draaien. Ik heb me nog geen moment onveilig gevoeld.”

De opnames van de derde ‘Fantastic Beast’-film moesten begin vorig jaar eigenlijk al beginnen, maar die werden uitgesteld vanwege de teleurstellende opbrengst van het tweede deel. ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’ was in 2016 met een wereldwijde opbrengst van meer dan 800 miljoen dollar (681 miljoen euro) een grote hit terwijl ‘The Crimes of Grindelwald’ vorig jaar bleef steken op 650 miljoen dollar (554 miljoen euro). De studio wilde om die reden extra tijd nemen voor de nieuwe film.

Toen de opnames van de spin-off van Harry Potter na flink wat vertraging dan toch van start gingen in november 2019, werd de productie vier maanden later opnieuw stilgelegd door de uitbraak van het coronavirus. Fans moeten nog wel even geduld hebben tot de nieuwe nog titelloze ‘Fantastic Beasts’ verschijnt. De tovenaarsfilm moet in november 2021 in de bioscopen gaan draaien.

