INTERVIEW. Chris Pratt over zijn scheiding: “Wanneer twee mensen niet gemaakt zijn voor elkaar, wil dat niet zeggen dat ze elkaar moeten haten” Kristien Gijbels

02 maart 2020

19u26

Bron: Eigen berichtgeving 0 Celebrities Scheiden hoeft niet altijd lijden te zijn. Vraag maar aan Chris Pratt (40) en zijn ex-vrouw Anna Faris (43). Hoewel de Hollywoodsterren tweeënhalf jaar geleden uit elkaar gingen, komen de twee nog bijzonder goed overeen. “Ons zevenjarig zoontje Jack zal altijd onze prioriteit blijven”, aldus Pratt.

Heel Hollywood stond op z’n kop toen Chris Pratt en Anna Faris in december 2017 met een persmededeling lieten weten dat ze gingen scheiden. Hoe kon één van de meest geliefde showbizzkoppels er na acht jaar de brui aan geven? Maar het sprookje was in oktober 2018 officieel over toen de echtscheiding rond was. Drie maanden later haalde Pratt opnieuw de krantenkoppen door zijn verloving met Katherine Schwarzenegger (30) aan te kondigen. “Lieve Katherine, ik ben zo blij dat je ja hebt gezegd”, schreef de acteur destijds op Instagram.

Pratt kreeg er met Arnold Schwarzenegger (72) meteen een bekende schoonvader bij. Of hij in het echt ook zo intimiderend is als op het scherm, willen we weten. “Nee, allesbehalve!”, proest de ster het uit. “Al was er wel overduidelijk een groot verschil tussen die keer dat ik ‘Arnold’ ontmoette, en die keer dat ik ‘Arnold mijn schoonvader’ ontmoette. Ik was als kind superfan van ‘Predator’, ’Commando’ en ’Terminator’, en ik heb jarenlang zijn carrière op de voet gevolgd. Arnold is een icoon, een levende legende. Daar kan je gewoon niet omheen.”

Open armen

De acteur zegt dat hij meteen met open armen werd ontvangen door pa Schwarzenegger: “Arnold is een superster, en daar gaat de nodige ‘façade’ mee gepaard. Maar wanneer hij thuis bij zijn familie is, is hij een heel andere man. Geen toeters en bellen. Er is een groot verschil tussen Arnold de acteur, en Arnold de familieman, en ik heb voor allebei enorm veel respect. Hij is niet alleen een uitstekende acteur, maar ook een buitengewoon goede vader.”

Hoewel Pratt ondertussen volop bezig is aan de opnames van de nieuwe ‘Jurassic World’, probeert hij op zijn vrije dagen zo veel mogelijk tijd door te brengen met Katherine en Jack, zijn 7 jaar oude zoon uit zijn eerste huwelijk met Faris: “Ik heb de voorbije weken praktisch non-stop gewerkt, maar op de weekends dat ik Jack bij mij thuis heb, zorg ik ervoor dat geen enkele minuut onbenut blijft. Valentijnsweekend had ik dan weer volledig voor Katherine ingepland.” (lacht) Pratt zegt dat het voelt alsof hij nog steeds in zijn wittebroodsweken zit: “Katherine en ik zijn romantische zielen. We hadden met Valentijn een leuk hotelletje aan zee geboekt, waar we een paar dagen met ons tweetjes zijn gaan uitwaaien. Er gaat niets boven een romantische strandwandeling gevolgd door roomservice, een goed boek en elkaars gezelschap.”

Nieuwe liefde

Ook Faris vond opnieuw de liefde. Zij trouwt binnenkort op haar beurt met cameraman Michael Barrett, die ze in 2017 tijdens de opnames van de film ‘Overboard’ leerde kennen. De actrice bekende vorig jaar tijdens een aflevering van de podcast ‘Divorce Sucks!’ van Laura Wasser dat er nog steeds veel liefde was tussen haar en haar ex: “We zijn zo aardig en respectvol tegenover elkaar. Er is gewoon echt veel vriendelijkheid en liefde. Het is heel moeilijk om volledig gescheiden te zijn van iemand met wie je zoveel emotionele momenten hebt meegemaakt en waarmee je ooit je leven deelde. Ik heb twee relaties van tien jaar na elkaar gehad. Hoe kan je die persoon dan emotioneel loslaten?”

Pratt bevestigt wat Faris in de podcast al aanhaalde: “Wanneer blijkt dat twee mensen dan toch niet gemaakt zijn voor elkaar, dan wil dat nog niet zeggen dat ze elkaar moeten haten. We brengen veel begrip op voor elkaar en we doen elke dag ons uiterste best om het co-ouderschap te doen slagen. Anna en ik hebben altijd veel respect voor elkaar gehad en Jack zal altijd onze prioriteit bijven. Het belangrijkste voor mij is dat onze zoon gelukkig is. Hij heeft twee ouders die ontzettend veel van hem houden, en die sterke band met beide ouders is erg belangrijk voor hem.”

Pratt is vanaf woensdag te horen in ‘Onward’, de nieuwste animatiefilm van Pixar.