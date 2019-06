INTERVIEW. Chris Hemsworth is hoofdrolspeler in 4e ‘Men In Black’: "Hommage aan Will Smith en Tommy Lee" Kristien Gijbels

18 juni 2019

00u00 0 Showbizz De promotour van 'Men In Black: International' is zopas op gang getrapt, en dat betekent dat hoofdrolspeler Chris Hemsworth (35) de komende weken amper thuis zal zijn. Terwijl de Australische spierbundel - bekend van 'Thor'- interview na interview aflegt, zit zijn vrouw Elsa Pataky (42) thuis in Byron Bay met de drie kinderen. "Hoe ouder ik word, hoe moeilijker ik het heb om van mijn gezin weg te zijn", zegt hij.

Het is een bloedhete maandagnamiddag in het Balinese Nusa Dua, waar we Chris Hemsworth voor zijn nieuwste film 'Men In Black: International' te spreken krijgen. Onze outfits zijn perfect op elkaar afgestemd: een linnen shirt en een lichte broek om de strijd tegen de hitte op het terras van het poepchique St. Regis Hotel aan te gaan. De Australiër komt met een hele posse aandraven. Hij heeft zijn beste mates uit zijn thuisland laten overvliegen om samen de bloemetjes buiten te zetten. Hemsworth zit er dan ook maar met kleine oogjes bij en ruikt nog een beetje naar de drank van de avond voordien. Zijn vrienden zitten vlak naast ons en hebben de grootste lol. De ene maakt filmpjes terwijl de andere ons interview een paar keer probeert de onderbreken door zich achter een stoel te verstoppen en gekke bekken te trekken.

Zelfde universum

Maar er moet uiteraard ook gewerkt worden op de persdag in Bali. Want de verwachtingen rond de nieuwe 'Men In Black'-film zijn uiteraard hooggespannen na het enorme succes van de vorige films in de jaren 90. "'Men In Black: International' is géén vervolg op die trilogie", aldus Hemsworth. "Het is ook geen remake, we bevinden ons nog steeds in dezelfde 'MIB'-wereld waarin de personages van Tommy Lee Jones en Will Smith bestaan. Onze personages zouden elkaar dus in principe op eender welk moment tegen het lijf kunnen lopen."

Hemsworth en zijn tegenspeelster Tessa Thompson - met wie hij eerder al samenwerkte in 'Thor: Ragnarok' en 'Avengers: Endgame' - reisden voor de opnames zowat de halve wereld af: van Londen tot New York en van Marokko tot Italië. "Het script sprak me onmiddellijk aan omdat het verhaal zich in zoveel boeiende steden afspeelt. Het laatste dat ik wilde doen was een slappe remake maken of iets doen wat al zo vaak gedaan is. Ik wilde een hommage brengen aan mijn voorgangers en er tegelijkertijd ook een eigen draai aan geven."

Hij kwam dan wel in vele steden, tijd om de toerist uit te hangen was er niet voor Hemsworth. "Ik stond vaak van zonsopgang tot zonsondergang op de set, dus ik kreeg nooit echt veel van een stad of een land te zien."

En al dat reizen heeft nóg een nadeel. "Hoe ouder ik word, hoe moeilijker ik het heb om van mijn gezin weg te zijn", zegt Hemsworth. "Ik besef nu meer dan ooit dat mijn kinderen veel belangrijker zijn dan mijn carrière. Zodra ons huis af is en we gesetteld zijn, zijn we echt van plan om in Australië te blijven wonen."

Plaats in bed

"Ik vind dat we het best goed doen als koppel, en we zijn ondanks de mindere momenten sterker en hechter dan ooit", zegt de Australiër over zijn relatie met Elsa Pataky. "Mijn vrouw vindt het bijvoorbeeld niet zo leuk wanneer ik te lang wegblijf bij het surfen, maar dan steek ik de schuld altijd op de files op weg naar huis. Elsa, mocht je dit ooit te lezen krijgen: er is helemaal níks waar ik mij aan erger bij jou. Tja, ik moet ervoor zorgen dat ik straks nog een plaatsje in bed heb wanneer ik thuiskom", glimlacht Hemsworth.

'Men In Black: International' draait vanaf morgen in de Belgische bioscoopzalen.