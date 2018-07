INTERVIEW. Charlize Theron: "Ik heb op jonge leeftijd veel trauma's meegemaakt" CHARLIZE SPEELT MOEDER MET DEPRESSIE IN 'TULLY' Kristien Gijbels-Morato

12 juli 2018

00u00 1 Celebrities Ze acteert, produceert films én voedt een peuter en kleuter alleen op. Charlize Theron (42) heeft het druk, maar ze zou het allemaal voor geen geld ter wereld willen missen. Drie jaar na de breuk met Sean Penn is het enige wat nog ontbreekt een nieuwe man in haar leven. "Een relatie is meer dan welkom."

In haar nieuwste film 'Tully' kruipt Theron in de huid van een oververmoeide moeder van drie die ten einde raad een nanny inhuurt - een rol waarvoor ze liefst 23 kilo moest bijkomen. Maar wanneer we haar in het Four Seasons Hotel in Beverly Hills ontmoeten, is er geen grammetje vet meer te bespeuren. Nu ze de 40 gepasseerd is, wordt het wel steeds moeilijker om dat gewicht snel te verliezen, vertelt ze. "Ik heb toch eventjes gepanikeerd toen de weegschaal op hetzelfde getal bleef steken, maar het is gelukkig allemaal goed gekomen", lacht ze.

Eigenlijk is het een klein mirakel dat we haar überhaupt voor een interview wisten te strikken, want het zijn drukke tijden voor de Zuid-Afrikaanse ster. Theron blikt twee à drie films per jaar in en produceert tegenwoordig ook haar eigen films. Maar tegen 'Tully' kon ze, als actrice én als producente, gewoon geen nee zeggen. "Ik heb een heleboel vriendinnen die een postnatale depressie hebben gehad, en ik kan je verzekeren dat dat geen lachertje is. Ze wisten niet meer hoe ze hun leven opnieuw op de rails moesten krijgen. Veel mama's denken onterecht dat ze een slechte ouder zijn wanneer het eventjes niet rond hun gezin of kinderen draait, maar die 'me-time' is zó belangrijk."

