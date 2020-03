Exclusief voor abonnees INTERVIEW. Actrice en worstelster Ronda Rousey is een ‘doomsday prepper’: “Ik hamster nu niet, want ik ben voorbereid” Kristien Gijbels

19 maart 2020

15u00 0 Celebrities Worstel-legende Ronda Rousey oogstte onlangs heel wat kritiek, Worstel-legende Ronda Rousey oogstte onlangs heel wat kritiek, toen ze een filmpje op Instagram postte waarin ze stelt dat mensen best wat meer zelfredzaam mogen zijn . Een sneer in de richting van hamsteraars in coronatijden, die haar allesbehalve in dank werd afgenomen. Zo vindt de meerderheid dat ze vooral opschepte over haar fortuinlijke positie in het leven, maar is dat wel zo? Niet volgens Rousey, die in een interview met onze Hollywood-reporter zegt dat het helemaal niet veel hoeft te kosten om zelfredzaam te zijn.

Rousey - die lange tijd tot de wereldtop van het worstelen behoorde - is al jarenlang een fervent ‘doomsday prepper’, een term die vooral in de VS bekend is dankzij populaire tv-series als ‘Doomsday Preppers’, ‘The Colony’ en ‘Survivorman’. Preppers zijn mensen die zich voorbereiden op het vergaan van de wereld en er alles aan doen om zich tegen elk soort onheil te beschermen. De sterkste vrouw ter wereld toonde vorige week op Instagram hoe zij en haar man Travis Browne zich van voedsel en water voorzien. Zo zien we een moestuin, een fruitboom, kippen, zonnepanelen en watertanks op haar ranch in het Californische Venice staan. Maar heel wat volgers vinden dat ze opschept, en dat het helemaal niet zo eenvoudig is om zelfredzaam te zijn: “Het helpt om rijk te zijn. Veel mensen kunnen amper hun lening afbetalen.” Of “blijf toch nederig en stijlvol, Ronda”, staat tussen de boze reacties te lezen.

Rousey bijt van zich af tijdens ons gesprek: “Ik ben een optimist, maar heel veel mensen interpreteren mijn optimisme als pessimisme, juist omdat ik een ‘doomsday prepper’ ben. Maar als er vandaag of morgen iets ernstigs zou moeten gebeuren, dan kan ik wel met zekerheid zeggen dat ik het zal overleven.”

De ranch van de vechtkampioene is de natte droom van iedere prepper: “In onze tuin staan watertanks zodat we in principe nooit meer buiten hoeven te komen. Daarnaast hebben we een grote moestuin, een stier, een ezel, geiten, eenden, kalkoenen en kippen. Als we ons vandaag volledig zouden willen terugtrekken uit de maatschappij, dan zou ons dat perfect lukken. Travis en ik vinden het belangrijk dat we zelfvoorzienend zijn, dus leven we van producten die we uit onze eigen tuin halen, zoals water, vee, zuivel en groenten en fruit. Het is onze topprioriteit om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden, maar ook om zo ‘groen’ en zo zelfstandig mogelijk te leven.”

Wagyu-stier

Op de beruchte Instagram-video zien we hoe haar diepvries vol vlees steekt, maar daar stopt het nog lang niet. Zo heeft Rousey ook een indrukwekkende voorraad aan droog voedsel staan: “Mijn schoonbroer heeft me onlangs een hele voorraad Soylent (een maaltijdvervanger, red.) cadeau gedaan, waar Travis en ik minstens één jaar zoet mee zullen zijn. Tot slot hebben we een jaarvoorraad aan droge gourmetmaaltijden in ons berghok liggen.”

En moest dat vlees in de diepvries ooit opgeraken, dan heeft Rousey nog een Wagyu-stier van 7.000 dollar op stal staan: “Onze Kobe wordt geslacht van zodra hij slachtrijp is, ja. Het klinkt voor velen onmenselijk dat we een beest afmaken waar we jarenlang met zoveel liefde voor gezorgd hebben, maar ik vind het juist een heel nobele daad om hem zelf te slachten. Kobe zal véél minder zal afzien dan de dieren die een verschrikkelijke dood in het slachthuis te wachten staan”, aldus de atlete.

De kritiek dat het gemakkelijk spreken is voor iemand die rijk is, wimpelt ze volledig af: “Ja, ik heb geld genoeg om me voor de rest van mijn leven geen zorgen meer te maken en om alles te kopen wat mijn hartje maar begeert, maar zo zit ik gewoon niet in mekaar. Ik probeer mijn behoeften juist tot het minimum te reduceren. Zo geef ik mijn geld bijvoorbeeld veel liever uit aan zonnepanelen en watertanks dan aan luxemiddelen.”

Rousey vindt in elk geval niet dat ze overdrijft met haar ‘geprep’: “Heel wat mensen vinden dat ik volledig gestoord ben, maar ik ben gewoon realistisch. Geloof me wanneer ik zeg dat je in deze wereld op alles voorbereid moet kunnen zijn. Zo weet ik nu al perfect hoe ik in geval van nood op mijn ezel van mijn thuis tot aan mijn buitenverblijf in de bergen moet geraken. Voor het geval de snelwegen zijn afgezet of plat liggen, dat soort dingen. Mijn noodrugzak staat al een tijdje netjes bij de voordeur.” (lacht)