INTERVIEW. Actrice en worstelster Ronda Rousey is een ‘doomsday prepper’: “Ik hamster nu niet, want ik ben voorbereid”

Worstel-legende Ronda Rousey oogstte onlangs heel wat kritiek, toen ze een filmpje op Instagram postte waarin ze stelt dat mensen best wat meer zelfredzaam mogen zijn . Een sneer in de richting van hamsteraars in coronatijden, die haar allesbehalve in dank werd afgenomen. Zo vindt de meerderheid dat ze vooral opschepte over haar fortuinlijke positie in het leven, maar is dat wel zo? Niet volgens Rousey, die in een interview met onze Hollywood-reporter zegt dat het helemaal niet veel hoeft te kosten om zelfredzaam te zijn.