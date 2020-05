Internet-Oscars voor Miley Cyrus en Tom Hanks SDE

19 mei 2020

16u22

Bron: ANP 0 Celebrities Zangeres Miley Cyrus (27) heeft dinsdag een speciale prijs gekregen bij de Webby Awards, de 'Oscars van het internet'. Ook onder meer Tom Hanks (63) en Kristen Bell (39) vielen in de prijzen.

Miley Cyrus kreeg op de Webby Awards de Special Achievement Award uitgereikt. Haar liveshow ‘Bright Minded’ op Instagram is volgens de jury een "positief digitaal forum om mensen te verbinden en te verheffen tijdens de uitbraak van het coronavirus", omdat Miley "mensen helpt om licht te zien op de donkerste dagen". Tom Hanks kreeg dan weer een award omdat hij op YouTube hartverwarmende tweets voorleest, onder de hashtag #NiceTweets. Actrice Kristen Bell ontvangt een award omdat ze een programma over het coronavirus presenteert op kinderzender Nickelodeon. Kinderen kunnen daarin vragen stellen en hun zorgen uiten. Ook Cardi B, Lil Nas X, James Corden, Game of Thrones en Celine Dion vielen in de prijzen.

De app Houseparty werd uitgeroepen tot doorbraak van het jaar. Gebruikers kunnen met elkaar videobellen en spelletjes spelen in de app. Zo kunnen ze ondanks de lockdowns samen zijn. De 17-jarige Amerikaanse scholier Avi Schiffmann werd uitgeroepen tot persoon van het jaar. Al in december, toen het coronavirus alleen woedde in Wuhan, begon hij de site ncov2019.live om de uitbraak te volgen. National Geographic werd verkozen tot mediabedrijf van het jaar, omdat het vijftien verschillende Webby Awards won.

De winnaars krijgen hun prijzen dinsdagavond uitgereikt. Vroeger gebeurde dat tijdens een grote ceremonie, maar door het coronavirus werd die afgelast. De hele uitreiking gebeurde nu vanuit huis.

Lees ook:

Noah Cyrus bekent: “Het is erg moeilijk om Miley’s kleine zus te zijn”



Bloed Tom Hanks wordt gebruikt voor ontwikkeling coronavaccin



Carrière Kristen Bell ging maar moeizaam van start: “Ik kreeg te horen dat ik niet mooi genoeg was”