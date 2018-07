Internationale dag van de vriendschap: deze bekendheden zijn tegen alle verwachtingen in erg close DBJ

30 juli 2018

16u02 1 Celebrities Het is vandaag internationale dag van de vriendschap. Deze vriendschappen tussen celebrities zijn op het eerste gezicht misschien een beetje vreemd, maar dat lijkt alleen maar zo.

Ed Sheeran & Courteney Cox

Ed Sheeran en Courtney Cox leerden elkaar kennen via een gemeenschappelijke vriend. Toen de Britse zanger zijn laatste album wilde schrijven, ging hij drie maanden bij de 'Friends'-actrice inwonen. Ed stelde Courtney zelfs voor aan haar huidige partner Johnny McDaid, de zanger van Snow Patrol.

Martha Stewart & Snoop Dogg

De succesvolle zakenvrouw en presentatrice Martha Stewart en Snoop Dogg lijken op het eerste gezicht niet veel gemeenschappelijk te hebben, maar zijn het levende bewijs dat tegenpolen elkaar kunnen aantrekken. Ze leerden elkaar kennen tijdens een televisieprogramma waar ze beiden te gast waren en Snoop verscheen al een aantal keer in Stewart's huiselijke tv-show. De rapper maakte toen samen met de gastvrouw koekjes en puree.

Russell Brand & Helen Mirren

De twee acteurs, die dertig jaar in leeftijd verschillen, leerden elkaar kennen op de set van 'The Tempest' in 2009. Later werkten ze nog een keer samen in 'Arthur' uit 2011. "We hebben een ingewikkelde liefdesrelatie", zegt Brand over hun band. "Niet erotisch geconsumeerd, maar puur op emotioneel vlak." Ook Dame Helen Mirren sprak zich meerdere malen uit over de 'briljante' Brand.

Meryl Streep & 50 Cent

Friendship goals: Meryl Streep and 50 Cent edition pic.twitter.com/VMqL39ElCS Mallory(@ malgal_12) link

Meervoudig Oscarwinnares Meryl Streep en rapper 50 Cent leerden elkaar kennen tijdens de basketbalwedstrijd van de New York Knicks tegen de LA Lakers in 2014. Hoewel Streep er was met haar man, leken de twee een prima tijd samen te hebben. "Dingen werden een beetje gangsta", grapte de New Yorkse rapper later op zijn Instagrampagina.

Eminem & Elton John

Een bijzonder merkwaardige vriendschap kan je de band tussen de twee zangers wel noemen. Zeker als je homofobe teksten van Eminem in gedachte houdt. De muziek bracht de twee wereldsterren echter samen en ze traden ook samen op tijdens de Grammy-Awards in 2001.

Gwyneth Paltrow & Jay-Z

Beyonce, Jay Z & Gwyneth Paltrow pic.twitter.com/OUKbOYMbTX Queen P(@ 4Prina) link

Een straatimago heeft actrice Gwyneth Paltrow niet bepaald, maar ze beschouwt New Yorker Jay-Z wel als een van haar beste vrienden. Ze noemt de man van Beyoncé zelfs 'Oom Jay'. In 2015 vereeuwigde Paltrow hun vriendschap door voor hem een handtas te ontwerpen met zijn bijnaam.

Mel Gibson & Britney Spears

De acteur en de zangeres leerden elkaar kennen omdat ze in Hollywood in dezelfde wijk woonden. Mel Gibson woonde er eerder en maakte tijd vrij toen Spears door een moeilijke periode in haar leven ging in 2007. De zangeres deed hetzelfde toen Mel Gibson enkele jaren later door het stof ging na zijn anti-semitische uitspraken.