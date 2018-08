Internationale borstvoedingsweek: deze celebs doorbreken het taboe! IDR

01 augustus 2018

12u09 0 Celebrities Vandaag begint de internationale week van de borstvoeding. Een gegeven waar veel vrouwen zich blijkbaar - onterecht - nog voor schamen. Deze bekende mama's doorbreken graag het taboe. Hoe ze dat doen? Door zich letterlijk bloot te geven!

Luna making me feed her babydoll so I guess I have twins now

Als er één vrouw is die zich absoluut niet schaamt omdat ze borstvoeding geeft, dan is het model Chrissy Teigen (32) wel. De vrouw van zanger John Legend maakt van de gelegenheid zelfs gebruik om grappige foto's te maken. Go girl!

Perfect happiness @latitudefest This is what my body is made for. And the rest is my choice. #Freedom

Booker, het jongste zoontje van actrice Thandie Newton (45), is ondertussen vier jaar oud. Hij krijgt nu dus geen borstvoeding meer, maar twee jaar geleden was dat wel nog het geval. Thandie nam haar zoon toen mee naar een festival, waar ze hem de borst gaf. 'Mijn lichaam is hiervoor gemaakt', klonk het.

What would I do without this beauty squad after the 15 hours flying and only 3 hours of sleep #gettingready💄💅😉 O que seria de mim sem esse esquadrão da beleza depois de voar 15 horas e só dormir 3 horas. #mepreparando

Dat borstvoeding geven ook best glamoureus kan zijn, bewees het Braziliaanse topmodel Gisele Bündchen (38) een tijdje geleden al. Zo'n glam squad willen wij - borstvoeding of niet - ook wel in de buurt!

A shout out to working Moms everywhere!! #TBT #topchefmemories #littehands #nursing

Presentatrice Padma Lakhsmi (47) had wel wat hulp van Giseles team kunnen gebruiken, lijkt ons.

In honor of #wbw2016. #normalizebreastfeeding.

Actrice Alyssa Milano (45) is een vurig pleitbezorger van het recht op borstvoeding in het openbaar. Dat maakte Milano al meermaals duidelijk in verschillende talkshows.

Sunday morning snuggles with my baby girl. So grateful for this precious gift.

Amper twee weken nadat actrice Liv Tyler (41) in 2016 mama werd van dochter Lula Rose, postte ze deze selfie op instagram. 'Waarom zou ik me moeten schamen voor zoiets natuurlijks?', aldus Liv achteraf.

Wishing my day to day was as glamorous as yesterday 😂 I'm currently covered in baby oatmeal, nursing Bowie while I drink cold tea because I never get to enjoy hot beverages anymore 😂😫 #normalizebreastfeeding Video narrated by @hisvintagetouch 🙈

Plussize model Tess Holliday (33) beviel in 2016 van zoon Bowie. En die gaf Tess borstvoeding. 'Ik vind dat de normaalste zaak van de wereld', aldus de Amerikaanse.

Een bericht gedeeld door Ann Van Elsen (@annvanelsen)

In ❤️ with this picture #pure #mothernature #jackielou #dontjudgeme #justlove

In Vlaanderen bewees ex-Miss België Ann Van Elsen (38) dan weer dat borstvoeding niets is om je voor te schamen. Kort na de geboorte van Jackie-Lou, haar dochtertje met zakenman Filip de Snoeck, deelde ze immers deze foto.

Neen papa, niet zeggen waar we zijn! #sturia #stijnennuria #blindgetrouwd #vpiii #happyfamily #france #frankrijk #vakantie #genieten #qualitytime

Dat dit het beste gevoel ter wereld is.... 🐻💙 ... zo fijn om zijn mama te zijn ... #moederdag #vvpiii #breastfeeding #mama #liefde

'Blind Getrouwd'-koppel Nuria (30)en Stijn (39) verwelkomden begin maart hunzoontje Victor. En daar hoort voor Nuria ook borstvoeding bij.

Wij zijn er helemaal klaar voor #beltun

@boobsnburps #normailzebreastfeeding

Tot slot: ook 'Familie'-actrice Marianne Devriese (39) wil het taboe op borstvoeding graag doorbroken zien. Bij de geboorte van jongste dochter Pippa, nu twee jaar geleden, postte ze deze foto.