International selfie day: deze 11 wereldberoemde celebfoto's beroerden het internet TDS

21 juni 2018

12u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 Celebrities Elke dag nemen we met zijn allen zo'n 1 miljoen foto’s van onszelf. We kunnen dus gerust zeggen dat we in een selfietijdperk leven. Vandaag is dat echter volledig gelegitimeerd, want 21 juni is uitgeroepen tot Internationale Selfiedag. En dus zetten wij de meest verrassende , ophefmakende, populairste of ronduit vreemdtse selfies van de sterren op een rijtje.

Ellen DeGeneres neemt 'beste selfie ooit'

Ellen DeGeneres, die in 2014 de uitreiking van de Oscars presenteerde, haar selfie met een heleboel sterren werd in no time gebombardeerd tot 'beste selfie ooit'. Het was dan ook een indrukwekkend allegaartje dat bijeenkroop: Angelina Jolie, Brad Pitt, Bradley Cooper, Kevin Spacey, Julia Roberts, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Jared Leto, Peter Nyong’o Jr., Channing Tatum, Lupita Nyong’o en presentatrice Ellen zelf.

De selfie brak destijds het record van meeste retweets, en intussen staat de teller op meer dan 3,3 miljoen. Dat record werd in 2017 verbroken door Carter Wilkerson, een Amerikaanse jongen die fastfoodketen Wendy's vroeg hoeveel retweets hij nodig had voor een jaar gratis kipnuggets. Het bedrijf vroeg er 18 miljoen. Dat aantal haalde hij niet, maar hij kreeg wel genoeg retweets voor zijn beloning. De teller van die tweet staat vandaag op ruim 3,6 miljoen retweets.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap Ellen DeGeneres(@ TheEllenShow) link

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 Carter Wilkerson(@ carterjwm) link

Kylie Jenner breekt de regels op toliet

Het Met Gala in New York is hét event waar beroemdheden werkelijk alles uit de kast halen om op te vallen. Er zijn weinig regels op het evenement, maar een selfie nemen en die delen op sociale media is een echte no-go. Kylie Jenner, het halfzusje van Kim Kardashian, trok haar in 2017 van die regel niets aan en postte een selfie met verschillende andere celebs. Hij ging meteen de wereld rond.

annual bathroom selfie Een foto die is geplaatst door null (@kyliejenner) op 02 mei 2017 om 04:55 CEST

En halfzus Kim Kardashian breekt het internet

In 2016 plaatste Kim Kardashian een naaktfoto van zichzelf online, en het internet ontplofte. Er volgden heel wat goedkeurende duimpjes (meer dan 1 miljoen likes in amper 15 uur), maar ook heel wat haatreacties. En hetzelfde geldt eigenlijk voor elke ietwat blote selfie die de vrouw van Kanye West online zet. Als Kim haar billen of buste laat zien, zal iedereen het geweten en gezien hebben.

When you're like I have nothing to wear LOL Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 07 mrt 2016 om 09:07 CET

Kim en Kanye maken (mislukte) selfie met Clinton

Voor Kim Kardashian en Kanye West stond er in 2015 ook een bijzondere ontmoeting op het programma met presidentskandidate Hillary Clinton. En Kim bewees meteen dat ook de grootste sterren wel eens star struck kunnen zijn. "Zo spannend dat we vanavond onze volgende president gaan ontmoeten. Misschien wil ze wel een selfie met mij maken”, schreef Kim eerder op de avond. De realityster kreeg uiteindelijk waar ze zo op hoopte. “Ik heb mijn selfie gekregen!!! Ik vond het echt geweldig om haar te horen praten over haar wensen voor ons land”, aldus Kim bij het kiekje van zichzelf met Hillary en Kanye.

I got my selfie!!! I really loved hearing her speak & hearing her goals for our country! #HillaryForPresident Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 07 aug 2015 om 05:40 CEST

Madonna showt bos okselhaar

Madonna trok in 2014 de aandacht met een foto op Instagram waarop ze haar okselhaar zien. ‘Long hair... Don’t care’, schreef ze erbij. Trots houdt ze haar rechterarm omhoog en showt ze haar 'bosje'. Hoewel ze ook een sexy bh draagt en een strikje om haar nek, keken maar weinig mensen naar haar sexy decolleté. Sommigen waren enthousiast, maar Madonna kreeg vooral heel wat kritiek te verwerken. "Nooit van Gilette gehoord?", sneerde iemand.

Long hair...... Don't Care!!!!!! #artforfreedom #rebelheart #revolutionoflove Een foto die is geplaatst door null (@madonna) op 21 mrt 2014 om 03:51 CET

Selena Gomez maakt 'meest gelikete selfie ooit'

Heel wat sterren scoren met hun selfies miljoenen likes. Het record staat evenwel nog steeds op naam van Selena Gomez, die in februari vorig jaar een foto met haar ex The Weeknd op Instagram deelde. De selfie is intussen al lang niet meer de meest gelikete foto ooit op het platform, maar wel nog steeds de selfie die het meeste aantal duimpjes - of hartjes - op Instagram ooit kreeg.

Een bericht gedeeld door Selena Gomez (@selenagomez) Een foto die is geplaatst door Selena Gomez (@selenagomez) op 16 apr 2017 om 03:04 CEST

Tiener neemt selfie met Justin Timberlake, en wordt wereldberoemde 'selfie kid'

De tiener die begin dit jaar tijdens de Amerikaanse Super Bowl een selfie nam met Justin Timberlake, tijdens het halftime-optreden, kreeg meteen de naam ‘selfie-kid’ opgeplakt. Hoewel hij aanvankelijk werd uitgelachen om net dat moment uit te kiezen om een selfie te nemen, werd hij door het kiekje wel wereldberoemd. Hij richtte een speciaal Instagram-account als ‘selfie kid’ op, en ging ondertussen al op de foto met half Hollywood. Onder meer Paris Hilton, Hailey Baldwin, Sarah Hyland, Ellen Degeneres en Iggy Azalea namen al een selfie met de tiener.

Justin Timberlake is the best guy ever Een foto die is geplaatst door null (@selfiekid) op 05 feb 2018 om 03:56 CET

Taylor Swift ‘gefotobombed’ door kangoeroe

Taylor Swift kende in 2015 een zeer drukke periode, en daarom genoot de zangeres dat jaar met volle teugen van een break in Australië. Ze bezocht er enkele dierenparken, en werd daar tot haar eigen grote verbazing ‘gefotobombed’ door een kangoeroe. De foto ging meteen de wereld rond, en was een hit op de sociale media.

De 'carfie' van Obama en Joe Biden

Sinds 2014 is de Amerikaanse ex-vicepresident Joe Biden actief op de Instagram. Niet lang nadat hij zijn account opzette postte Biden al zijn eerste selfie, met niemand minder dan voormalig president Obama. "Heb een vriend gevonden om me te vergezellen op mijn eerste selfie op Instagram", schreef hij bij de foto. Het duo begaf zich naar Pennsylvania, waar Obama meer uitleg ging geven over hoe hij Amerikanen een betere werkopleiding wil geven. Zijn eerste selfie was dus al meteen een 'carfie', een selfie genomen in de wagen.

Found a friend to join my first selfie on Instagram. Thanks for following and stay tuned. –VP Een foto die is geplaatst door null (@vp44) op 17 apr 2014 om 03:11 CEST

De selfienemende paus

Een opvallende foto van paus Franciscus ging in 2013 viraal op de sociale media. De paus was er dan ook op te zien met een groepje jongeren dat op bezoek was in het Vaticaan. Zij vroegen om een selfie, en kregen die tot hun eigen verrassing ook meteen. "Er zit geen marketingstrategie achter deze acties. De paus houdt ervan onder de mensen te zijn, terwijl zijn voorganger graag tussen de boeken zat", klonk het.

Darren Criss en zijn ondeugende selfie

Darren Criss, vooral bekend van 'Glee', beroerde vorig jaar het internet met een halfnaakte selfie. Op de foto was de acteur te zien zonder kleren, met enkel een roze speedo om 'zijn jongeheer' af te schermen. Ook zijn bijschrift was eerder ondeugend te noemen. "Wat is er het roodst? Mijn verbande huid, mijn speedo, of JOUW GEZICHT?", schreef hij bij het kiekje. Zijn trouwe fans vielen in zwijm, maar zijn tegenstanders vonden het totaal ongepast.

‪So what's more red? My sunburn, my speedo, or YOUR FACE???‬ #ACSVersace Een foto die is geplaatst door null (@darrencriss) op 31 mei 2017 om 03:51 CEST