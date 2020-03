Intern onderzoek naar zaak rond overleden presentatrice Caroline Flack SDE

Bron: Mirror 0 Celebrities De dood van Caroline Flack (40) krijgt nog een staartje. Op 15 februari stapte de Britse presentatrice uit het leven nadat ze aangeklaagd werd voor huiselijk geweld en er een ware heksenjacht volgde. Volgens verschillende Britse kranten komt er nu een intern onderzoek.

Op 15 februari pleegde Caroline Flack zelfmoord, nadat bekend raakte dat de CPS (Crown Prosecution Service, vergelijkbaar met het openbaar ministerie bij ons, red.) haar voor de rechtbank daagde voor huiselijk geweld, slagen en verwondingen. De presentatrice zou haar vriend, Lewis Burton, geslagen hebben met een lamp. De CPS maakt nu bekend dat er een intern onderzoek komt naar de zaak. “Bij de beoordeling zal worden gekeken naar hoe de CPS de zaak in het algemeen heeft behandeld en uiteraard naar de beslissingen achter de aanklacht”, klinkt het bij een woordvoerder. Al is er weinig kans dat het publiek de resultaten van dat intern onderzoek ooit te weten zal komen: “Dit soort debriefings na de zaak zijn niet ongewoon ... maar we geven geen commentaar over het resultaat.”

Caroline heeft de aanklacht altijd ontkend, en ook haar vriend Lewis, die een hoofdwonde opliep, heeft die nooit gesteund. Hij uitte openlijk zijn frustratie over de ‘heksenjacht’ tegen Caroline en was niet blij met de beslissing dat de twee geen contact mochten hebben. Ook Caroline’s manager Francis Ridley haalde uit naar de CPS: de organisatie zou een ‘schijnproces' gehouden hebben, dat een ‘aanzienlijk leed' veroorzaakte. “De CPS ging hiermee door, ook al wisten ze hoe kwetsbaar Caroline was en wisten ze dat het vermeende slachtoffer hun versie van de feiten betwistte.”

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be