Instagram-koningin Kim Kardashian: “Die likes zijn slecht voor je mentale gezondheid” BDB

07 november 2019

13u17

Bron: New York Times 0 Celebrities “Likes op Instagram zijn slecht voor je mentale gezondheid.” Die uitspraak deed realityster Kim Kardashian (39) tijdens een conferentie van de New York Times. Opvallend, want met 151 miljoen volgers is Kim zelf één van de actiefste gebruikers van het socialemediakanaal.

Instagram test al een tijdje een nieuwe functie uit waarbij je kan kiezen om het aantal hartjes bij je foto’s te verbergen. “Een prima maatregel die veel mensen kan helpen”, volgens Kardashian. Al geeft de realityster meteen ook mee dat ze zelf geen problemen ondervindt door sociale media. “Ik vind mezelf mentaal extreem sterk, maar ik ken ook mensen die compleet geobsedeerd zijn door het lezen van de reacties onder hun foto’s. Dat vind ik echt ongezond”, vertelde Kim.

Hoewel ze zelf stevig in haar schoenen staat, probeert de realityster altijd rekening te houden met gebruikers die wel geraakt worden door de reacties. “Ik houd me altijd voor: wat als een van mijn kinderen mentaal niet zo sterk is en haatreacties zou krijgen? Dat zou ik echt verschrikkelijk vinden.”

Balans

Kardashian veranderde haar socialemediagebruik nadat ze het slachtoffer werd van een overval in Parijs. Ze deelde toen foto’s van haar juwelen, waarna ze midden in de nacht bezoek kreeg van vijf overvallers. “Ik wil mijn volgers nog steeds het gevoel geven dat ze met me meereizen, maar nu plaats ik vanwege privacy soms pas iets als ik al vertrokken ben. Ook de komst van mijn kinderen heeft iets veranderd. Maar ik probeer een goeie balans te vinden tussen sociale media en m’n gezinsleven.”