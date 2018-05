Insluiper Rihanna die "gewoon seks met haar wilde hebben" aangeklaagd IB

15 mei 2018

03u15

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities De man die eerder deze week het huis van Rihanna onrechtmatig betrad, wordt nu aangeklaagd voor drie strafbare zaken. Het stalken van een persoon, inbraak en vandalisme worden hem aangerekend.

Het feit dat hij zich verzette tegen zijn aanhouding, en dat hij uiteindelijk met behulp van een taser moest worden ingerekend, wordt ook op zijn conto bijgeschreven. Dit meldt TMZ.

Het was Rihanna's assistent die de man het huis van de zangeres zag uitlopen, waarop zij direct de politie alarmeerde. De 26-jarige man had Rihanna's alarmsysteem weten uit te schakelen en was al minstens een dag binnen. Hij claimde later "niet uit te zijn geweest op geweld of verkrachting, maar wilde 'gewoon' seks met haar hebben".

Rihanna was op het moment van de aanhouding niet thuis.