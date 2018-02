Insiders zijn schone schijn van Liam en Cheryl beu: "Hun relatie is een publiciteitsstunt" MVO

22 februari 2018

08u30 1 Celebrities Volgens insiders hielden Cheryl Tweedy (34) en Liam Payne (24) eerder deze week bij de Brit Awards de schone schijn opgehouden en is hun relatie 'zo goed als over'. De reden waarom de twee samen op de rode loper verschenen en stralend met elkaar poseerden, was omdat Liam een nieuwe single te promoten heeft en negatieve publiciteit nu niet kan gebruiken. Dit meldt Daily Mail.

"Het was niks meer dan een stunt. Volgens meerdere vrienden van het stel gaat het al een tijdje niet goed en gaan ze binnenkort echt uit elkaar. Omdat Liam iets te promoten heeft, stemde Cheryl ermee in om een front te vormen en samen naar de awardshow te gaan. Ze proberen er het beste van te maken, nu de eerste verjaardag van hun zoon Bear eraan komt. Maar het gaat allemaal niet van een leien dakje", aldus de insider.

Volgens de ingewijde spendeert Cheryl haar tijd vooral thuis met Bear, waar Liam vaak weg is. "Dat zorgt voor frictie. Zij heeft er bewust voor gekozen om thuis te blijven bij haar kind en geen nanny in te huren. Ze vindt uitgaan ook niet meer zo leuk als vroeger." Een andere bron voegt toe: "Net als veel andere jonge stellen met een jong kindje, hebben ze er moeite mee om tijd voor elkaar te vinden en maken."

Eerder deze week publiceerden Britse media verschillende verhalen over een aanstaande breuk. Cheryl zei dinsdag bij een bijeenkomst van haar stichting in Newcastle dat er niets aan de hand was: "Het gaat goed met ons."