Ingeborg geeft heel Vlaanderen Yoga-les

08 februari 2018

07u45

Ingeborg (50) is al jaren de expert op gebied van spiritualiteit. Ze komt nu met een nieuw concet: 'Iedereen Yoga'. Het woord zegt het zelf, Ingeborg wil heel Vlaanderen op de yogamat krijgen.

“Via yogaoefeningen kom je opnieuw in contact met je innerlijke zelf en dat verlost je van stress, geeft je meer energie”, zegt Ingeborg die in haar yogacentrum in Brugge al jaren lesgeeft, aan het Nieuwsblad. “Yoga is aan een wereldwijde opgang bezig en dat merk ik aan de wachtlijsten. Daaruit groeide het idee yogaoefeningen ­online te zetten.”

Op haar website staan verschillende filmpjes met oefensessies. Die kan je bekijken voor een eenmalige betaling van 14,50 euro. De routines zijn eenvoudig, dus ook beginners kunnen zich eraan wagen. Elk filmpje duurt zeven minuten. “We hebben ze bewust kort gehouden zodat iedereen ze probleemloos in zijn drukke dagschema in kan passen. Het de bedoeling de drempel naar yoga helemaal weg te werken.”

Ingeborg is natuurlijk geen vreemde in de media, en weet als geen ander hoe ze haar product aan de man moet brengen. Zo werkte ze samen met Hotel Hungaria, het productiehuis dat onder meer 'Dagelijkse Kost' met Jeroen Meus maakt.

Hoewel Ingeborg een terugkeer maakte naar de tv met haar nummer 'Gratitude' en haar plaatsje in de jury van 'Steracteur Sterartiest', ziet ze daar minder toekomst in. “Ik ben even teruggekeerd naar de hectiek van de tv-wereld om me des te beter te realiseren dat yoga en meditatieworkshops begeleiden mijn échte werk is”, besluit ze.