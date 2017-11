ING weert Kevin Spacey van evenement in Rotterdam jv

10u06

Bron: Belga 0 EPA Celebrities Kevin Spacey komt niet naar Nederland om een lezing te geven tijdens BusinessBoost Live, een evenement van ING. Dat heeft de bank bekendgemaakt. De samenwerking met de Amerikaanse acteur wordt beëindigd vanwege de commotie die over hem is ontstaan. Spacey zou zich herhaaldelijk schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik.

Daarom vindt ING dat het niet wenselijk is om hem te laten optreden tijdens het ondernemersevenement eind deze maand in de Rotterdamse Ahoy. "Zijn aanwezigheid zou afleiden van het doel van BusinessBoost Live om ondernemers te inspireren en succesvol te laten zijn in het najagen van hun ondernemersambities", zegt een woordvoerder.

Na de eerste beschuldigingen aan het adres van Spacey hield ING nog een slag om de arm over het optreden, maar gisteren meldde CNN dat de acteur zich ook op de set van de serie 'House of Cards' heeft misdragen. Daarop besloot ING alsnog de samenwerking te verbreken. Volgens ING is het besluit in goed overleg met het management van Spacey genomen.

Acht medewerkers van de serie House of Cards stellen tegenover CNN dat Spacey zich tijdens opnamen heeft misdragen. Een van hen zei dat de acteur hem seksueel heeft misbruikt. De acht zeggen dat Spacey het vooral had voorzien op jonge mannen. Hij zou ze niet alleen ongewenst hebben betast maar ook ongepaste opmerkingen tegen ze hebben gemaakt.

AP Kevin Spacey in 'House of Cards'.