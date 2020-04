Indiase acteur uit ‘Slumdog Millionaire’ overleden SDE

30 april 2020

07u30

Bron: ANP 0 Celebrities De Indiase acteur Irrfan Khan is op 53-jarige leeftijd overleden. Hij leed al geruime tijd aan kanker, zei een woordvoerder tegen persbureau Reuters. Khan stierf volgens de zegsman vredig in het bijzijn van zijn familie.

Khan vergaarde roem door rollen in films als ‘Slumdog Millionaire’, ‘The Amazing Spider-Man’, ‘Life of Pi’ en ‘Jurassic World’. Hij speelde ook in het derde seizoen van de HBO-televisieserie ‘In Treatment’, waarin hij de rol van Sunil Sanyal vertolkte. Ook speelde hij sinds het begin van de jaren 90 in een groot aantal Bollywoodproducties.

Khan was een van de eerste Indiase acteurs die de overstap naar en carrière maakte in de Westerse cinema. Hij deed dat samen met andere landgenoten als Saeed Jaffrey, Roshan Seth en Om Puri.



"Een ongelooflijk talent en een begenadigd collega. Een grote bijdrage aan de wereld van de cinema," zei Bollywood-superster Amitabh Bachchan, op Twitter over Khan's overlijden. Een andere bekende regisseur, Karan Johar, zei: "Bedankt om de lat als artiest hoger te leggen. Bedankt voor het verrijken van onze cinema. We zullen je vreselijk missen, Irrfan."