Inbrekers slaan toe bij Billy Joel en vernielen twaalf geliefde motoren TDS

29 januari 2020

15u08

Bron: ANP 0 Celebrities Muzikant en pianist Billy Joel (70) heeft geen beste week. Bij een inbraak in zijn woning in Long Island in de Amerikaanse staat New York zouden twaalf van zijn geliefde motoren zijn vernield. Dat meldt TMZ woensdag.

De politie laat weten dat er tussen zaterdag en maandag is ingebroken en dat er naast de motoren ook een kantoor in het huis is vernield. De precieze schade is niet bekend. De politie bevestigde niet dat het ging om de woning van de 70-jarige zanger, maar dat is volgens ingewijden wel het geval. De zaak wordt nog onderzocht.

Joel is groot fan van motoren en heeft zelfs zijn eigen winkel. Hij heeft nog niet gereageerd op het bericht.