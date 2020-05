Inbreker bij Eminem was vorig jaar ook al op zoek naar rapper BDB

02 mei 2020

21u21

Bron: ANP 0 Celebrities De inbreker die vorige maand door Eminem (47) werd betrapt , probeerde al eerder om de rapper op te sporen. Volgens TMZ werd de man vorige zomer twee keer gevat terwijl hij verschillende woningen probeerde te betreden. Een daarvan was ooit in het bezit van de rapper.

Bij het eerste huis waar de man inbrak, gooide hij een steen door de voorruit. Hij vluchtte toen de eigenaar wakker werd, maar keerde later terug om te vragen waar zijn broer 'Marshall' was. De politie kwam wel op tijd toen de man probeerde in te breken in de tweede woning, die ooit eigendom was van de rapper. Opnieuw was hij op zoek naar Eminem, maar de eigenaar verzocht hem om te vertrekken. Later werd de inbreker gevonden onder een bed in een bijwoning. Hij kreeg een celstraf van 90 dagen.

Afgelopen maand was het de man dan eindelijk gelukt om 's nachts het huis van de Amerikaanse rapper binnen te dringen. Eminem werd wakker door het alarm en ontdekte de inbreker in zijn woonkamer. De man wou de rapper ontmoeten en had niet de bedoeling om iets uit z'n huis te stelen. Intussen zit hij in voorarrest.