Inbraak bij Ellen DeGeneres was ‘inside job’

Bron: The Sun 0 Celebrities Op 4 juli werd er ingebroken in het huis van Ellen DeGeneres (62) en haar echtgenote Portia de Rossi (47). In de buurt bevinden zich nog andere peperdure huizen - onder meer Oprah Winfrey (66) en Ariana Grande (27) wonen er - maar de eigenaars hoeven zich volgens een plaatselijke sheriff geen zorgen te maken. De inbraak bij Ellen zou namelijk het werk zijn van iemand uit haar omgeving.

Toen er begin juli in het huis van Ellen DeGeneres en haar echtgenote Portia de Rossi in Montecito (Californië) ingebroken werd, brak er initieel paniek uit in de buurt, waar erg veel rijke mensen wonen. De politie waarschuwde bewoners om niet op sociale media te laten weten wanneer ze niet thuis waren en maande hen aan om bijvoorbeeld het licht aan te laten wanneer ze het huis verlieten.

Maar daarop komt de politiedienst nu terug. In een nieuwsbrief die naar de bewoners werd gestuurd, staat te lezen: “Als het ging om buitenstaanders die naar hier kwamen en inbraken, dan zou ik jullie gewaarschuwd hebben om alert te zijn en alles veilig weg te bergen. Maar volgens onze erg hulpvaardige sheriff Lt. Arnoldi lijkt het een ‘inside job’ te zijn geweest." Daarmee wordt bedoeld dat iemand uit de omgeving van Ellen en Portia - die dus goed op de hoogte was van het doen en laten en de rijkdom van het koppel - de diefstal pleegde. Volgens die theorie werden Ellen en Portia ook specifiek uitgekozen, en is er geen gevaar voor de andere bewoners.

De dieven gingen naar verluidt aan de haal met dure juwelen en horloges.

