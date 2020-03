In Hollywood geen rush op toiletpapier, maar begraafplaatsen Lorenzo Veppi

13 maart 2020

18u47

In Vlaanderen haasten heel wat mensen zich naar de supermarkt om toiletpapier, water en droge voeding te hamsteren, maar Hollywoodsterren maken zich zorgen over andere dingen. Begraafplaatsen bijvoorbeeld, want heel wat sterren willen een goed plaatsje versieren voor het hiernamaals.

Het klinkt absurd, maar in Los Angeles willen heel wat mensen een plekje op een begraafplaats kopen. In het bijzonder bij ‘Hollywood Forever Cemetery’, één van de bekendste kerkhoven ter wereld. Het staat bekend om z'n piekfijn park dat tot in de puntjes wordt onderhouden, maar ook om de speciale grafstenen en tombes. Het lokt jaarlijks heel wat bezoekers die graag een wandeling maken tussen al de doden.

En dat zijn niet de minsten, want onder andere Judy Garland, Johnny Ramone en Chris Cornell vonden hun laatste rustplaats in het luxekerkhof. Wie vlak naast één van de 200 sterren wil liggen, is eraan voor de moeite, want die plaatsjes werden al verkocht. Elders in één van de luxueuze tombes van het park is wel nog plaats. En die lijken nu de deur uit te vliegen. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt, het is echt gestoord”, vertelt Yogu Kanthiah van ‘Hollywood Forever’ aan TMZ.

Wie in ‘Hollywood Forever’ ten ruste gelegd wil worden, moet er wel iets voor over hebben. Je kan een klein kastje voor je urne krijgen vanaf 4.200 euro. Een crypte voor één persoon begint vanaf 7.500 euro, terwijl koppels al zo’n 11.500 euro moeten neertellen. Tenslotte kan je nog een plaatsje in het gras kopen voor 18.350 euro. Daarmee heb je enkel een plaats bemachtigd, want de ondernemers werken samen met hun 'klanten’ om een speciale steen, urne of crypte te ontwerpen, die vaak tien- tot honderdduizenden dollars kosten.