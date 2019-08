In het aan testosteron rijke Hollywood staat Reese Witherspoon fier haar mannetje: “Het is nu aan vrouwen om de regels te herschrijven” Redactie

15 augustus 2019

10u30

Bron: Primo 0 Celebrities Reese Witherspoon (38) heeft al jaren de reputatie dat ze ‘America’s sweetheart’ is. Er kunnen veel woorden gebruikt worden om de actrice te beschrijven, maar wellicht is ‘ambitieus’ de term die het beste bij haar past. “Ja, ik heb ambitie. En ik ben er klaar mee dat te verstoppen voor de buitenwereld”, zegt Reese trots in PRIMO. Nu ‘Big Little Lies’ opnieuw op het kleine scherm is met een tweede seizoen, laat Witherspoon in haar hart kijken.

Voor wie er nog aan twijfelt: Reese Witherspoon heeft de handen meer dan vol. Er staan de komende tijd meer dan 23 film- en tv-projecten op stapel, ze heeft haar eigen lifestyle merk Draper James en runt een onafhankelijke filmstudio die er alles aan doet om verhalen te vertellen door en voor sterke vrouwen. “Ik bewijs graag mensen hun ongelijk”, zegt Reese. “Moest het als actrice trouwens op niets zijn uitgedraaid, dan ging ik een medische opleiding volgen en werd ik chirurg.”

Meer zelfvertrouwen

Aan zelfvertrouwen geen gebrek dus. Iets wat alle vrouwen volgens Reese zouden moeten hebben. Daarom ook dat ze zo trots is op ‘Big Little Lies’, dat niet als film, maar als tv-reeks werd uitgebracht. “Vrouwen gaan niet naar de bioscoop. Ze streamen thuis shows op de zetel. Digitaal wint. Dus kiezen wij ervoor om naar de vrouwen toe te gaan, en niet om te verwachten dat zij naar ons komen in de cinema.”

‘Big Little Lies’ werd voor Witherspoon de eerste keer dat ze niet alleen voor, maar ook áchter de camera stond. Zo’n vijf jaar geleden had ze dan ook besloten dat ze meer uit het leven wilde halen. “Ik kreeg toen het slechtste script ooit voorgeschoteld. Ik belde mijn manager op en zei dat het verschrikkelijk was en dat ik die film niet wilde doen”, zegt ze. “Maar mijn manager zei dat letterlijk iedere actrice in Hollywood uit was op die rol. Dat heeft bij mij voor een reactie gezorgd. Ik zei: ‘Dit is niet goed genoeg.’ Dus heb ik het doel gesteld dat ik betere rollen voor vrouwen zou creëren, en meer kansen voor vrouwelijke regisseuses of schrijfsters.”

Brandend verlangen

Sindsdien heeft Witherspoon een brandend verlangen om te slagen in haar opzet. “Ik ben zo gepassioneerd omdat de dingen moeten veranderen. We moeten vrouwen beginnen zien zoals ze echt zijn. We moeten gewoon. En niet alleen op de planken of bij films met kleine budgetten. We moeten naar de echte ervaringen van vrouwen luisteren. Of dat nu draait om huiselijk geweld, seksueel misbruik, het moederschap, romantiek of overspel: we moeten al deze dingen zien om ervan te leren. Wat kan je ergens aan doen als je er nooit over reflecteert?”

De Amerikaanse laat zich voortaan geen angst meer inboezemen. “Ik zie angst als een klein wezentje dat altijd en overal in mij leeft. Ik kan het aandacht geven en verder niets gedaan krijgen, of ik kan blijven vooruit gaan door het te negeren. Soms moet ik gewoon een sprong in het diepe nemen en gaan. Ik geloof genoeg in mezelf. Ik werk hard. Ik weet dat ik altijd op mezelf kan wedden.” Tevens wil ze in de bres springen voor vrouwen die het wél moeilijk hebben, zeker na de hele #MeToo-beweging. “Toen ik de verhalen over Harvey Weinstein voor het eerst te horen kreeg, was ik in Los Angeles. Al die zaken die vroeger al verwerkt dachten te zijn, zijn dat dus helemaal niet. Veel van die vrouwen die hebben gesproken, behoren tot mijn intieme vriendenkring, zoals Salma Hayek en Gwyneth Paltrow. Zij zijn enkele van mijn meest geliefde vriendinnen en collega’s. Ik wist dat ze deze ervaring hadden, maar ik kon de diepten van het misbruik niet begrijpen. Ik was verbijsterd, tot ik me realiseerde dat dit het moment was om ook te vertellen wat er met mij is gebeurd toen ik jong was. Dat dit het moment was waarop het genezen kon beginnen.”

Aangerand

Reese was destijds nog maar zestien toen ze door een regisseur werd aangerand. “Ik heb mijn eigen herinneringen die ik me nog helder voor de geest kan halen. Ik voel de afkeer van de regisseur die me aanrandde toen ik zestien jaar oud was. En ik ben boos op mijn agenten en de producenten die me het gevoel gaven dat ik erover moest zwijgen. Het klonk als voorwaarde om te kunnen blijven werken”, zei ze toen. “Ik lig er wakker van en vind het moeilijk om mijn gevoelens van angst te delen. En ik voel me schuldig, dat ik er niet eerder over heb gesproken. Ik wou dat ik hier kon vertellen dat dit in mijn carrière slechts een eenmalig incident was, maar helaas is dat niet zo. Ik heb meerdere ervaringen met seksuele intimidatie en ik spreek er nauwelijks over. Maar dat is anders na het horen van alle verhalen van afgelopen dagen van veel dappere vrouwen. Daardoor voel ik me minder alleen. We hoeven onze ervaringen niet langer onder het tapijt te vegen. De waarheid is zeer bemoedigend voor mij en anderen. Het kan je echt helpen door eerlijk de waarheid te vertellen. Het maakt me verdrietig hierover te praten, maar ik zou nalatig zijn als ik dat niet doe.”

Op naar verandering

Reese hoopt dat ze met haar inzet voor eens en voor altijd een verandering in Hollywood kan teweegbrengen. “Ik ben ervan overtuigd dat de sector zal veranderen. Er zijn heel veel goede mannen in de wereld, maar ik denk dat het nu aan vrouwen in leidinggevende functies is om de regels te herschrijven. Vrouwen in machtige posities moeten anderen helpen om te begrijpen wat het nieuwe normaal is. Jij maakt mensen duidelijk hoe je wilt behandeld worden. En niet andersom!”

‘Zo verliefd op mijn gezin!’

Wanneer Reese niet aan het werk is, kan je haar vinden bij haar man Jim Toth (49) en haar kinderen. Het koppel kon hun geluk met de geboorte van Tennessee (6) niet op, hun eerste kindje samen. En ook Ava (19) en Deacon (15), Reeses kinderen uit haar huwelijk met acteur Ryan Phillippe (44), zijn gek op hun kleine broertje. Via de sociale media deelt Reese geregeld innige foto’s van haar leven als mama en echtgenote. “Mijn man brengt me iedere dag aan het lachen en hij steunt mij in alles wat ik doe”, aldus de actrice. En ook: “Ik wil dat mijn kinderen de echte wereld ervaren, en wat het betekent om terug te geven aan anderen. Niemand doet het perfect. Je houdt gewoon met heel je hart van ze, en doet steeds het beste dat mogelijk is. Verwacht niet dat ze op jou gaan lijken, maar moedig ze aan om de beste versie van zichzelf te worden.”