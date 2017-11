In deze opvallende jurk paradeert onze Miss straks op Miss Universe TDS

Op 26 november wordt de nieuwe Miss Universe verkozen. Miss Universe België Liesbeth Claus zal ons land vertegenwoordigen. In deze opmerkelijke tricolore jurk zal de meid straks paraderen over het podium.

Liesbeth kiest - net als haar voorbijgangsters de afgelopen jaren - voor een jurk vol pluimen, uiteraard in de Belgische driekleur. Het is een ontwerp van Ludo Garnier, die akomstig is van Luik, maar in Los Angeles woont.

Het nationaal kostuum staat voor een verenigd België, meent de organisatie achter de missverkiezing. Volgens hen heeft de jurk alles te maken met ons land dat in twee delen is verdeeld.

Belgische symbolen

De Vlaamse leeuw en de Waalse haan staan namelijk groot en duidelijk op de cape. Op de hoed zien de meer aandachtige kijkers het schild van België met de lijfspreuk "Eendracht maakt macht’" staan. De Belgische kleuren, rood , geel en zwart zitten verwerkt in de pluimen van de haan van Wallonië. Op de promobeelden is het echter vreemd genoeg niet Liesbeth die de jurk draagt, maar wel een grote pop.

