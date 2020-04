In deze luxueuze bunkers duiken rijken en beroemdheden onder voor corona: “Als de dominostenen vallen zijn wij voorbereid” TDS

05 april 2020

10u14

Bron: New York Post 0 Celebrities Wie van ons zou niet van een uiterst veilige en discrete schuilplaats houden om er te kunnen ontsnappen aan de coronacrisis? Heel wat rijken en beroemdheden dachten ongetwijfeld hetzelfde, toen ze investeerden in een bunker van doomsday-bedrijf Vivos Group. Het Californische bedrijf is gespecialiseerd in het bouwen van kleine luxueuze verstevigde burchten waar vermogende families het einde der tijden kunnen overleven. Logisch dus, dat ze sinds het uitbreken van de coronapandemie al heel wat nieuwe klanten konden verwelkomen.

Ergens in het zuidwesten van South Dakota nabij de Black Hills ligt een 23 vierkante kilometer groot domein van honderden met aarde bedekte koepels die de uitgestrekte velden doorkruisen. Vroeger was dit een plaats waar het Amerikaanse leger vanaf de Tweede Wereldoorlog explosieven en munitie opsloeg, maar in 2016 werd het complex omgedoopt tot Vivos xPoint. De 575 bombestendige bunkers van gehard beton en staal, waar sinds WOII 24 jaar lang honderden arbeiders van het leger woonden en werkten, kregen een luxueuze make-over en wachten sindsdien op nieuwe bewoners die het einde der tijden te slim af willen zijn.

De bunkers, die gebouwd werden om een ontploffing van 500.000 pond (226.000 kilo) buskruit te kunnen weerstaan, kunnen elk tien tot twintig mensen huisvesten. In totaal is er plaats voor zo’n vijfduizend ‘bewoners’. De bunkers verschillen in grootte van ongeveer 8 op 20 tot 8 op 24 vierkante meter. Het bedrijf werkt met een systeem van mede-eigendom: wie een bunker wil betrekken betaalt al snel 35.000 dollar per persoon voor het eerste jaar. Voor die prijs heb je ook enkel een kale bunker: wil je toch liever overleven in de luxe van sanitair, elektriciteit en ventilatie, dan betaal je extra. Ook het hermetisch afsluiten van de deur om de bunker te vrijwaren van binnendringend water, lucht en gas van buitenaf, heeft een meerprijs.

Jaarvoorraad voedsel

In elke bunker kan een voedselvoorraad voor een jaar voorzien worden, volgens Vivos. Het bedrijf voorziet daarnaast beveiliging op het terrein en personeel dat instaat voor het onderhoud en andere diensten. Er is tevens een winkel en één bunker werd ingericht als een school. En als u dacht dat er alleen in Amerika voorbereidingen getroffen worden, dan hebt u het mis: naast een tweede Amerikaans project in Indiana liet Vivos inmiddels ook een sheltercomplex in het Duitse Rothenstein uit de grond stampen. Nieuwe bunkers in Azië en Spanje moeten bovendien snel volgen, zo stelt het bedrijf. Het Europa One Shelter bevat, naast appartementen van elk 230 vierkante meter, een luxueus complex van zwembaden, theaters, sportzalen, restaurants, een wijnkelder, klaslokalen en een eigen helikopterdienst. Bovendien is het opgewassen tegen een nucleaire explosie, een chemische aanval, aardbevingen en tsunami’s.

Door de coronacrisis doet makelaar Robert Vicino momenteel gouden zaken, zo vertelt hij aan de New York Post. “Onze helikopters staan ​​paraat voor als ‘het moment’ komt. Al mijn klanten weten dat er iets ergs kan gebeuren”, zegt Vicino. “De dominostenen vallen. We kunnen een maand verwijderd zijn van een totale meltdown. Wat gaat iedereen doen als ze geen eten en geld meer hebben? Het kan lelijk worden. Maar tegen die tijd zal het te laat zijn om me nog te bellen.” Of zoals één van de rijke klanten het omschrijft: “In deze enge tijden zijn wij tenminste voorbereid.”

Neem een kijkje in de bunkers: